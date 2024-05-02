9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın eşini görenler hayran kaldı! 'Ne şanslı adamsın'

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan son dönemde özel hayatıyla gündemde. 9 çocuk babası Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülenmişti.

EŞİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı bu defa kendisi paylaştı.

Eşi ile birlikte Dubai'ye giden ünlü ismin karısı ile pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNİ GÖRENLER AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'ı görenler 'Ne şanslı adamsın', 'Eşin çok güzelmiş' gibi yorumlar da bulundu.