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  4. 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın eşini görenler hayran kaldı! 'Ne şanslı adamsın'

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın eşini görenler hayran kaldı! 'Ne şanslı adamsın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 16:40
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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor. Geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile ilk kez görüntülenen Yıldızhan bu defa karısını kendisi paylaştı. Ünlü ismin karısı ile pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın eşini görenler hayran kaldı! 'Ne şanslı adamsın'

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan son dönemde özel hayatıyla gündemde. 9 çocuk babası Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülenmişti.

EŞİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'ı bu defa kendisi paylaştı.

yıldızhan

Eşi ile birlikte Dubai'ye giden ünlü ismin karısı ile pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

izzet eşi

EŞİNİ GÖRENLER AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'ı görenler 'Ne şanslı adamsın', 'Eşin çok güzelmiş' gibi yorumlar da bulundu.

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