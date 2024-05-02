MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı Esra Ezmeci'yi bile şaşırttı! İstediği ücreti duyunca indirim önerisi geldi

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı Esra Ezmeci'yi bile şaşırttı! İstediği ücreti duyunca indirim önerisi geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de izleyicisinin karşısına çıktığı 'Yeni Baştan' programına gelen itiraflar adeta ağızları açık bırakıyor. Gelen bazı itiraflara Esra Ezmeci bile inanamıyor. Programa bu defa 'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' diyen Simge Hanım'ın itirafı damga vurdu. Programdaki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı Esra Ezmeci'yi bile şaşırttı! İstediği ücreti duyunca indirim önerisi geldi

Hafta içi her gün Beyaz TV'de izleyicisinin karşısına çıkan Esra Ezmeci
'Yeni Baştan' programındaki itiraflarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ezmeci'nin programına bu defa telefonla bağlanan Simge Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

'EN AZ BİN TL VERMEZSE...'

Simge Hanım; 'Eşim benimle birlikte olmak istediğinde ondan para istiyorum. En az bin TL vermezse birlikte olmuyorum, olmak istemiyorum' dedi. Ezmeci duyduklarına çok şaşırdı ve dayanamayıp yeniden sordu 'Şimdi eşinizle birlikte olmak için para istediğinizi söylüyorsunuz. Bu ne zamandır böyle?'

ezmeci 2

'MADDİ OLARAK...'

Canlı yayına bağlanan konuk bu durumun uzun zamandır böyle olduğunu söyledi ve 'Bazen farklı hediyeler de istiyorum. Başlarda onun da çok hoşuna gidiyordu ama artık şikayet etmeye başladı. Ben böyle ilişkiye adapte oluyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Maddi olarak mı zorladı bilmiyorum ama şimdi eşimin hoşuna gitmiyor' dedi.

ezmeci 3

İNDİRİM ÖNERİSİ GELDİ

Ezmeci ise 'Biraz indirim mi yapsanız? Bu adamcağıza yazık. Bu işin esprisi tabii ki ama şimdi her seferinde bu kadar da para yani bu hayat pahalılığında bir şeyi her seferinde talep ediyor olmak bir erkek için zorlayıcı.

ezmeci 4

Bir şeyi her zaman yaparsak o şeyin heyecanı kalmaz. Çünkü cinsellik dediğimiz şey aslında karşı tarafın birbirine sevgisini göstermesi ve bütünleşmesi. Siz hiç karşılık beklemeden bütünleşmezseniz bir süre sonra eşiniz kendini kötü hissetmeye başlar' dedi.

Onun için boşandığı söylenmişti! Aşkın ilk karesi geldi Onun için boşandığı söylenmişti! Aşkın ilk karesi geldi

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran fenomen cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacakKan donduran fenomen cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak
23 yıllık eşini ilk kez paylaştı! Yorum yağdı 23 yıllık eşini ilk kez paylaştı! Yorum yağdı
Ona benzetilmekten rahatsız oldu! İsyan etti Ona benzetilmekten rahatsız oldu! İsyan etti
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci sosyal medya ele istedi
En Çok Okunan Haberler
Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Karabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu

Karabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Ankara'da Erdoğan-Özel zirvesi!

Ankara'da Erdoğan-Özel zirvesi!

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı şaşırttı! İstediği ücreti duyunca...

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı şaşırttı! İstediği ücreti duyunca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.