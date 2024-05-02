'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı Esra Ezmeci'yi bile şaşırttı! İstediği ücreti duyunca indirim önerisi geldi

Hafta içi her gün Beyaz TV'de izleyicisinin karşısına çıkan Esra Ezmeci

'Yeni Baştan' programındaki itiraflarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ezmeci'nin programına bu defa telefonla bağlanan Simge Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

'EN AZ BİN TL VERMEZSE...'

Simge Hanım; 'Eşim benimle birlikte olmak istediğinde ondan para istiyorum. En az bin TL vermezse birlikte olmuyorum, olmak istemiyorum' dedi. Ezmeci duyduklarına çok şaşırdı ve dayanamayıp yeniden sordu 'Şimdi eşinizle birlikte olmak için para istediğinizi söylüyorsunuz. Bu ne zamandır böyle?'

'MADDİ OLARAK...'

Canlı yayına bağlanan konuk bu durumun uzun zamandır böyle olduğunu söyledi ve 'Bazen farklı hediyeler de istiyorum. Başlarda onun da çok hoşuna gidiyordu ama artık şikayet etmeye başladı. Ben böyle ilişkiye adapte oluyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Maddi olarak mı zorladı bilmiyorum ama şimdi eşimin hoşuna gitmiyor' dedi.

İNDİRİM ÖNERİSİ GELDİ

Ezmeci ise 'Biraz indirim mi yapsanız? Bu adamcağıza yazık. Bu işin esprisi tabii ki ama şimdi her seferinde bu kadar da para yani bu hayat pahalılığında bir şeyi her seferinde talep ediyor olmak bir erkek için zorlayıcı.

Bir şeyi her zaman yaparsak o şeyin heyecanı kalmaz. Çünkü cinsellik dediğimiz şey aslında karşı tarafın birbirine sevgisini göstermesi ve bütünleşmesi. Siz hiç karşılık beklemeden bütünleşmezseniz bir süre sonra eşiniz kendini kötü hissetmeye başlar' dedi.