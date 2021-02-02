9 dağcının Dyatlov Geçidi'nde hiçbir ipucu olmadan trajik ölümünün sırrını bilim insanları çözdü

Dyatlov Geçidi’nde meydana gelen bu üzücü olayı daha önce duymayanlar için bir özet geçmek istiyoruz. Çünkü bu hadise yıllar geçmesine rağmen arkadaş ortamlarında özellikle dağcılık kulüplerinde şehir efsanesi olarak anıtılmaya devam etti. Urak Teknik Üniversitesi’nden 10 öğrenci, 28 Ocak 1959 tarihinde Ural Dağları’nda 3 hafta sürmesini planladıkları bir gezi için yola çıktı. Ural Dağları’nın kuzey kesimine yapılacak bu keşift gezisinin zorlu şartlar altında gerçekleşmesi ön görülüyordu. Fakat yolculuk felaket ile sonuçlandı. Ekipteki kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak neden öldükleri tespit edilemedi. Bu bilinmezlik ise komplo teorilerinin doğmasına neden oldu. 62 yılın ardından ise Dyatlov Geçidi vakasının gizemi çözüldü.

Ekip, Kuzey Urallardaki 1234 m yüksekliğe sahip Otorten Dağları ve 350 km’lik uzun kayaklı yürüyüş dahil olmak üzere, hedeflerini belirledi ve 23 Ocak’ta da, Ekaterinburg‘dan trenle yola çıktılar. Ardından kamyon ile Vizhai’ye geçtiler ve 27 Ocak’ta oradan da ayrılarak yürüyüş rotalarına başladılar. Bir gün sonra gruptaki biri hastalandı ve geri döndü. Dolayısıyla ekip artık 9 kişi olarak yola devam etti. Ekibe belirlenen tarihte ulaşılmaması üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.