9 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

9 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yerli film Ay Lav Yu, FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi ve ATV'nin çok konuşulan dizisi Kuruluş Osman ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 9 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart Çarşamba günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları yayımlandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

8 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

8 Mart Salı gününün Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şöyle:

Total:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Yasak Elma

3 - Survivor

AB:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

20+ABC 1:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

