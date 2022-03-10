Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 9 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

9 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

10.03.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Dün; Üç Kız Kardeş, Ay Lav Yu, Son Nefesime Kadar ve Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 9 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

9 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

9 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yerli film Ay Lav Yu, FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi ve ATV'nin çok konuşulan dizisi Kuruluş Osman ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 9 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart Çarşamba günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları yayımlandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

8 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

8 Mart Salı gününün Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şöyle:

Total:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Yasak Elma

3 - Survivor

AB:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

20+ABC 1:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…
Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...
Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Polis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Polis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.