9 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

9 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yerli film Ay Lav Yu, FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi ve ATV'nin çok konuşulan dizisi Kuruluş Osman ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 9 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...
9 Mart Çarşamba günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.
Reyting sonuçları yayımlandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
8 Mart Salı gününün Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şöyle:
Total:
1 - Alparslan Büyük Selçuklu
2 - Yasak Elma
3 - Survivor
AB:
1 - Alparslan Büyük Selçuklu
2 - Survivor
3 - Yasak Elma
20+ABC 1:
1 - Alparslan Büyük Selçuklu
2 - Survivor
3 - Yasak Elma
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