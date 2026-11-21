Televizyon haberlerinde zaman zaman aktarılan olayın önüne geçen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırabiliyor. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Maroochydore kentinde şüpheli paket ihbarını takip eden muhabir Saavanah Bourke de bu kez haberin kendisinden çok fiziksel görünümüyle dikkat çekti. Canlı yayın sırasında belirgin kaslarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Bourke'un görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

14 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

7NEWS Sunshine Coast tarafından 17 Kasım'da Instagram'da paylaşılan görüntülerde muhabir Saavanah Bourke, Maroochydore'daki şüpheli paket ihbarına ilişkin gelişmeleri aktarıyor. Gri, kolları açıkta bırakan asimetrik bir elbise giyen muhabirin özellikle belirgin pazı ve omuz kasları izleyicilerin dikkatini çekti.

Görüntüler kısa sürede 14 milyondan fazla izlenirken paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların önemli bir bölümü haberin içeriğinden ziyade Bourke'un kaslı görünümünü konuştu.

Bazı kullanıcılar muhabirin kolları için esprili ifadeler kullanırken bazıları da antrenman programını merak etti. Yorumlarda, kasları için ayrıca güvenlik çemberi oluşturulması gerektiğini söyleyenler ve onu Avustralya'nın en güçlü muhabiri olarak nitelendirenler de oldu.

MUHABİRİN SPOR GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Saavanah Bourke'un kaslı görünümü, uzun yıllara dayanan spor geçmişine dayanıyor. Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde yetişen Bourke, geçmişte profesyonel düzeyde jimnastikle ilgilendi ve bu dönemde haftada 30 saate kadar antrenman yaptı.

Jimnastiği bıraktıktan sonra ağırlık çalışmalarına yönelen Bourke, 2017 yılından itibaren vücut geliştirme yarışmalarına da katıldı. Televizyon muhabirliğinin yanı sıra sertifikalı fitness antrenörü olarak çalışan Bourke, Saavfit adlı çevrim içi antrenman platformunu da yönetiyor.

Sosyal medya hesabında düzenli olarak antrenman videoları ve spor içerikleri paylaşan muhabirin yaklaşık 60 bin takipçisi bulunuyor. Bourke, fiziksel gelişiminin arkasındaki temel unsuru ise düzenli antrenman yapmak ve her gün istikrarlı biçimde çalışmayı sürdürmek olarak açıklıyor.