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90'lara damga vuran model Stella Tennant evinde ölü bulundu

24.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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90'lara damga vuran model Stella Tennant evinde ölü bulundu

Moda dünyası bir son dakika haberiyle sarsıldı. 1990'lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerden İskoç model Stella Tennant, 50. yaş gününden beş gün sonra yaşamını yitirdi.

Moda dünyası koronavirüs nedeniyle oldukça zor geçen 2020 yılının sonunda İskoç model Stella Tennant’ın ölümüyle sarsıldı.

1990’lı yılların ikonik isimlerinden olan Tennant’ın 22 Aralık’ta hayatını kaybettiği ailesi tarafından duyuruldu. Tennant 17 Aralık’ta 50. yaşını kutlarken, beş gün sonra aniden gelen bu ölüm haberi büyük şok etkisi yarattı.

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Ailesi ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşmazken, yaptıkları açıklamada, “Stella Tennant’ın 22 Aralık’taki ani ölümü nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Stella mükemmel bir kadın ve hepimize büyük bir ilhamdı. Her zaman çok özlenecek. Ailesi olarak mahremiyete saygı gösterilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SIRA DIŞI TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

11’inci Devonshire Dükü Andrew Cavendish’in torunu olan Tennant, kariyerine 1993 yılında başladı. İlk Vogue dergisi kapağına da aynı yıl çıkan Tennant, kısa sürede sıra dışı tarzıyla Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière ve Riccardo Tisci gibi tasarımcıların gözde modelleri arasına girdi.

1999 yılında New York’ta bir fotoğraf çekimi sırasında tanıştığı David Lasnet’le evlenen Tennant’ın, Marcel, Cecily, Jasmine ve Iris olmak üzere dört çocuğu bulunuyordu.

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