90'lara damga vuran Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haline beğeni yağdı

Bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesiyle şöhretin kapılarını aralayan Pınar Aylin adeta 90'lara damga vurmuştu. Kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmanan ünlü şarkıcı uzun zamandır müzik piyasasından uzak bir hayat sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Pınar Aylin'in son paylaşımına beğeni yağdı.

1999 yılında bankacı Mert Tokatlıoğlu'yla evlenen Pınar Aylin, bu evliliğinden Maya adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

İlk evliliği 8 sene süren Aylin, 2014 yılında da Süleyman Erbayken ile evlendi. Magazinden uzak bir yaşamı kendisine seçen Aylin, son hali ile sosyal medyada beğeni topladı.

Neredeyse hiç değişmemiş olan ünlü şarkıcıya sosyal medyada; ''Güzelliğiniz baş döndürücü'', ''Yıllara meydan okumak bu olsa gerek'', ''Çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcının kızı Maya da tam 21 yaşına girdi.





