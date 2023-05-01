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90'lara damga vuran Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haline beğeni yağdı

01.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Aylin, uzun zamandır sektörden uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü şarkıcının son hali ise çok beğenildi. Pınar Aylin'e bakan bir daha baktı.

90'lara damga vuran Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haline beğeni yağdı

Bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesiyle şöhretin kapılarını aralayan Pınar Aylin adeta 90'lara damga vurmuştu. Kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmanan ünlü şarkıcı uzun zamandır müzik piyasasından uzak bir hayat sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Pınar Aylin'in son paylaşımına beğeni yağdı.

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1999 yılında bankacı Mert Tokatlıoğlu'yla evlenen Pınar Aylin, bu evliliğinden Maya adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

Pınar Aylin 2

İlk evliliği 8 sene süren Aylin, 2014 yılında da Süleyman Erbayken ile evlendi. Magazinden uzak bir yaşamı kendisine seçen Aylin, son hali ile sosyal medyada beğeni topladı.

Pınar Aylin 3

Neredeyse hiç değişmemiş olan ünlü şarkıcıya sosyal medyada; ''Güzelliğiniz baş döndürücü'', ''Yıllara meydan okumak bu olsa gerek'', ''Çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü şarkıcının kızı Maya da tam 21 yaşına girdi.

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