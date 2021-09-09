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90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

09.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Zeynep Türkeş'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Gelin, 90'larda yaptığı tek bir besteyle ünlenen şarkıcı Zeynep'in değişimine hep birlikte bakalım...

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

1995 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'İnadı Bırak' şarkısıyla büyük sempati toplayan şarkıcı Zeynep Türkeş'in, yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kalıyor. İzmit doğumlu Türkeş, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Zeynep Türkeş'in son hali:

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Birkaç yıl önce Bodrum'a yerleşen Zeynep Türkeş, Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Eğitim hayatının bir kısmı Fransa'da geçen şarkıcı, çok iyi derecede Fransızca konuşabiliyor.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Ayrıca Türkeş'in buz pateninde Türkiye çapında birinci ve üçüncülüğü bulunuyor.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

ZEYNEP TÜRKEŞ KİMDİR?

Zeynep Türkeş, 21 Kasım 1975 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Fransa Strazburg Liberman okulunda okudu. Bu sayede Fransızca öğrenen Zeynep, İzmit'ten sonra Bodrum'da yaşamaya başladı. İTÜ Devlet Konservatuvarı Şan Bölümünü kazandı. 1987 yılında konservatuvara başladı. 6 yıl enstrümantal ve Türk Musikisi, 5 yıl da şan bölümünde okudu.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

1992 yılında buz patenine ilgi duydu ve buz pateni yapmaya başladı. Bu alanda Türkiye çapında bir birincilik ve bir üçüncülük kazandı. 1995 yılında yayınladığı "İnadı Bırak" adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, albümün hit şarkıları ile Mehmedim Zeynep ve İnadı Bırak Zeynep olarak anıldı.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Zeynep Türkeş ya da bilinen adıyla Zeynep, 21 Kasım 1975 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Fransa Strazburg "Liberman" okulunda okudu. Bu sayede Fransızca öğrenen Zeynep, İzmit'ten sonra Bodrum'da yaşamaya başladı. İTÜ Devlet Konservatuvarı Şan Bölümünü kazandı. 1987 yılında konservatuvara başladı. 6 yıl enstrümantal ve Türk Musikisi, 5 yıl da şan bölümünde okudu.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

1992 yılında buz patenine ilgi duydu ve buz pateni yapmaya başladı. Bu alanda Türkiye çapında bir birincilik ve bir üçüncülük kazandı.1995 yılında yayınladığı "İnadı Bırak" adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, albümün hit şarkıları ile Mehmedim Zeynep ve İnadı Bırak Zeynep olarak anıldı.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

11 Ocak 1995'te ilk albümü "İnadı Bırak"ı yayınladı. İbrahim Erkal besteleri yer alan bu albümde, "İnadı Bırak", "Mehmedim", "Bana Göre Değil" ve "Olduğun Gibi Kal" parçalarına klip çekildi. "İnadı Bırak", "Bana Göre Değil" ve "Mehmedim" şarkılarının da hit olmasıyla başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, ertesi yıl Mayıs ayında ikinci albümü "Dudaklarımda Sevdan"ı yayınladı. "Hadi Hadi", "Yanarım" ve "Kolla Kendini" gibi parçalar büyük ilgi gördü. Bu sefer önceki albüme göre daha bir sert görünümle çıkan Zeynep, yine 1996 yılında askerler için pek çok konserde yer aldı. Gölbaşı, Ankara'da olağanüstü hal bölgesinden tedavi için gelen, AMPUTE (savaşta kolunu, bacağını kaybeden) gazi askerler için düzenlenen moral gününe katıldı. Bu sayede halkın büyük sevgisini kazandı. Daha sonra Zeynep'in nişanlısının da askerdeyken şehit olduğu haberi ortaya atıldı.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Temmuz 1998'de çıkardığı "İlk Aşk - Adamım" albümüyle ve albümden çıkan "Her şeyimsin" ve "Elimden Bir Şey Gelmez" hit parçalarıyla başarısını sürdürdü. 1999 yılında konservatuvardan mezun olan Zeynep, 2 Haziran 2000'de yayınladığı dördüncü albümü "Halalzade" ile önceki albümlere nazaran daha az ilgi gördü. 25 Temmuz 2001'de ilk single çalışması "Kork Benden - Get Scare of Me" büyük beğeni topladı. Single'da "Kork Benden"'in remixleri dışında "Yüreğime Gömdüm Seni" isimli bir parça ve remixi bulunuyordu.

90'larda İnadı Bırak şarkısıyla ünlenen Zeynep'e bir de şimdi bakın!

Ekim 2003'te "Kara Kaplı Kitap" adlı beşinci albümünü çıkardı. Müziğe dört yıl ara verdikten sonra Temmuz 2007'de "Yıkıl" albümüyle dönüş yaptı. "Yıkıl Karşımdan" şarkısıyla beğeni toplasa da, albümün satış başarısı az oldu. 25 Eylül 2008'de "Mayın" adlı iki parçalık bir single yayınladı, hemen bu single'dan sonra, "Yıkıl" albümüyle birlikte "Mayın & Yıkıl" adlı yeni bir albüm olarak yayınladı. "Mayın" adlı türküyü 1996 yılındaki AMPUTE gazi askerler için düzenlenen moral gecesindeki mayın sebebiyle bacağı kopan bir askerin isteğiyle daha önceden bestelediği öğrenildi.


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