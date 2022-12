Acı haberi hip hop yapımcısı Pete Rock sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada Queens doğumlu rapçinin uykusunda huzur içinde öldüğü kaydedilirken ölüm nedeniyse açıklanmadı.

Sugar Free, Something New ve I'm Your Puppet gibi hit şarkılarıyla 90'lara damgasını vuran şarkıcının gerçek adı Ayub Bey'di. 80'lerde ise hip hop grubu Juice Crew'un üyesiydi. 54 yaşındaydı.