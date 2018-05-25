90'ların popüler ismi 'Ragga Oktay'ı isyan ettiren reklam

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Kombi-klima markası Baymak Ragga Oktay’la 3 yıl önce üç yıl reklamlarında oynaması için birer yıllık üç sözleşme yaptı. Son sözleşmenin süresi 30 Eylül 2017’de sona erdi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce 3 sözleşmenin de süresi bitmesine rağmen davalı firma, Ragga Oktay’ın izni olmadan internetten reklam filmlerini yayınladı. Ragga Oktay’ın reklamları izni olmaksızın davalı firmanın Facebook, İnstagram, Youtube ve internet sitesinde Nisan 2018 tarihine kadar yayımlandı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ragga Oktay’ın avukatı davalı firmanın hukuka aykırı eylemlerinin sona erdirilmesi ve uğradığı maddi manevi zararların giderilmesi için davalıyla görüşmeler yapıldığını, ancak bir cevap alınamadığını iddia etti.

Ragga Oktay’ın izinsiz reklamlarının Nisan 2018 tarihinde davalı firmanın internet hesaplarından silindiğini belirten Ragga Oktay’ın avukatı, dava dilekçesinde “İzinsiz kullanımların tespiti ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 30 bin lirası maddi ve 10 bin lirası manevi olmak üzere 40 bin lira tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.

