90'lı yılların efsane yıldızıydı! Amerikalı aktris Meg Ryan'ın son hali ağızları açık bıraktı 'Sana bunu yapan hayat...'

Meg Ryan, 90'lı yıllarda çektiği romantik komedi filmlerle tanınıyor. "When Harry Met Sally" ve "Sleepless in Seatle" filmlerinin yıldızı Meg Ryan'ın son görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncuyu görenler 'Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz Meg' yorumlarında bulundu.

Romantik komedinin kraliçesi olarak adlandırılan Meg Ryan, son günlerde yeni görüntüsüyle gündemde.

Amerikan dizilerinin vazgeçilmez yıldızı Ryan'ın son hali ise görenleri epey şaşırttı.

MAKYAJSIZ HALİ İNANILMAZ

Şu sıralar 61 yaşında olan ünlü yıldızın oldukça yaşlandığı ve eski halinden bambaşka biri olması dikkat çekti.

Özellikle makyajsız haliyle gündem olan Ryan, daha sonrasında çeşitli botokslar yaptırarak farklı bir görünüme kavuştu.

61 yaşındaki Meg Ryan geçtiğimiz günlerde, Michael J. Fox'un "STILL" belgesel gösterimini desteklemek için New York'ta halkın karşısına çıkmıştı.

Son yıllarda sinema endüstrisinden ve kameralardan uzak olan 61 yaşındaki yıldızın estetik müdahaleler sonrasında başka bir görünüme büründüğü görüldü.

Cerrahi müdahaleler de yaptırdığı iddia edilen Ryan’ın botoks ve dolgu nedeniyle ifadesi ve çehresi değişti. Yüzündeki şişlikler çıplak gözle belli olurken yanak bölgesinin büyüdüğü görüldü.

