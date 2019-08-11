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90 metre yüksekliğinde! Antalya'da açıldı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 11.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap vatandaşların hizmetine sunuldu.

90 metre yüksekliğinde! Antalya'da açıldı

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan dönme dolaba kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kenti kuş bakışı izleme imkanı sunan dönme dolabın, bir turu 18 dakikada tamamlanıyor.

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Heart of Antalya" adını verdikleri dönme dolabın 4'ü VIP 42 kapalı ve klimalı kabinden oluştuğunu söyledi. Etke, "Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtık. Avrupa'da da ikinciyiz. London Eye'den sonra ikinci büyük dönme dolap, bizim dolabımız Heart of Antalya." dedi.

Etke, Çin'de özel olarak üretilen dönme dolabın malzemelerinin kente gemilerle naklinin 2 ay sürdüğünü, kurulumunun ise 8 ayda tamamlandığını bildirdi.

10 KİŞİLİK KABİNLER İÇİN KİŞİ BAŞI 30 LİRA

Dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yüksekliğinde olduğunu belirten Etke, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücretinin ise 200 lira olduğunu kaydetti.

Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırmasının 450 bin dolara mal olduğu açıklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya konyaaltı dönme dolap

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