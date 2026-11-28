Serdivan Belediyesi tarafından Arabacıalanı Mahallesi'nde açılan pazar alanında her hafta cuma günü kurulan antika pazarında; eski fotoğraf makinelerinden bakır ibriklere, fincan takımlarından tablolara kadar pek çok nostaljik ürün yer alıyor.

Hem koleksiyoncuların hem de geçmişe ilgi duyan vatandaşların ziyaret ettiği pazarda, esnaf ve müşteriler eski eşyaların hikayelerini paylaşıyor.

"BİZİM SATTIĞIMIZ ÜRÜNLERDE YAŞANMIŞLIK VAR"

Pazarda tezgah açan 70 yaşındaki antika satıcısı Metin Ercan, ürünlerinin büyük bölümünün ailesinden ve yakın çevresinden kalan eşyalardan oluştuğunu belirterek, "Burası ekim ayında açıldı. Antika ağırlıklı ürünler satıyoruz. Piyasada pek bulunmayacak, ancak gördüğünüzde ihtiyacınız olduğunu veya ilginizi çektiğini anlayacağınız ürünler var. Müşteri kitlemiz de ya antika meraklısı ya da koleksiyoncu. Bizim sattığımız ürünlerde yaşanmışlık var. Mesela eskilerden kalma profesyonel bir fotoğraf makinemiz var. Artık eskisi gibi film takılarak kullanılan makineler kalmadı. Bu eski makinede ise her şeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Onun için işin içinde bir emek var. En eski ürünüm ibrik, yaklaşık 50-60 yıllık. Tam olarak antika kategorisine girmiyor, 'vintage' kategorisinde değerlendiriliyor. 1973 yılından kalma bir tablom da var. Dışarıdan aldığım hiçbir ürün yok. Eş dostum ve manevi kızım bazı ürünleri getiriyor. Ancak ürünlerin yüzde 90'ı kendime ait. Dışarıdan satın almıyorum. Bunlar, geçmişten gelen, büyüklerimizden bize uzanan ürünler. Dolayısıyla hem bir ek gelir hem de bir meşgale. Bu ortamlar da güzel. İnsan stresini atıyor, sosyalleşiyor" dedi.

"SERGİLEYİP BAŞKALARINA DEVRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tezgahına bakır ibriklerini satmak için gelen bir müşteriye eşyalarını elden çıkarmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu da anlatan Ercan, "Burada 'Bizim evimizde de vardı, anneannemde de vardı' gibi sözleri çok duyuyoruz. Daha bugün elindeki bakır ibrikleri satmak için bir müşteri geldi. Ben de 'almam' dedim. Çünkü kendisine, 'Sakın bunları elinden çıkarma. Yaşanmışlıklarla sana kadar gelmiş, bırak sen de kızlarına devret, onlar da kıymetini bilsin' dedim. Yaşanmışlıkları devam ettirmek güzel bir şey. Burada bu havaya giriyorsunuz. Burası insana geçmişe yolculuk yaptırıyor. Sahip çıkmak lazım. Geçmişine sahip çıkamayan, geleceğinden bir şey beklemesin. Hatıralar, insan ve dost biriktirmek lazım. Biz de dostlarımızdan ve büyüklerimizden kalanları burada sergileyip başkalarına devretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI ÇOK FARKLI"

Ailesiyle birlikte pazarı gezen 18 yaşındaki Yağmur Gedik ise pazarın atmosferinden etkilendiğini dile getirerek, "Ailemle geldim, burası çok güzel. Çoğu eskiden kalan eşyalar. Çok güzeller. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Fincan takımları, kameralar, lambalar çok hoşuma gitti. Güzel düşünülmüş. Şu ana kadar herhangi bir şey almadım ama almayı düşünüyorum. Arkadaşlarımı da muhtemelen getiririm. Onlar da bunları görmeli. Normal pazarlara benzemiyor. İnsanları çok farklı. Genç kesim genellikle yok ama eskileri seven insanlar gelmiş. Çok tatlı insanlar var. Güler yüzlüler ve samimiler" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır