ABD'de iki yolcu uçağının kanadı, kalkış için taksi yaptıkları sırada çarpıştı. Yaralanan olmadı.

ABD'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı pistinde American Airlines şirketine ait 638 sefer sayılı yolcu uçağı, yerel saatle 17.00 civarında taksi yaptığı esnada aynı havayolu şirketine ait taksi yapan 2152 sefer sayılı uçağın kanadına çarptı.

Her iki uçak, kapılarına geri döndü ve bakım ekibi tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakıldı. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi, yolcuların farklı uçaklarla seyahat edeceğini aktardı. Uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Reagan Havalimanı'nın 3 pisti bulunuyor ve bunlardan biri ülkenin en yoğun pisti olarak kabul ediliyor. Beyaz Saray ve Kongre Binası'na yakın konumu nedeniyle hava sahası oldukça kısıtlı bir şekilde faaliyet gösteriyor.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2025'te ABD ordusuna ait Black Hawk helikopteri, Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir American Airlines uçağıyla havada çarpışmış, American Airlines uçağındaki 64 kişinin tamamı ve helikopterdeki 3 asker hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Kasım ayı başlarında Miami Uluslararası Havalimanı pistinde Copa Airlines'a ait bir jetin kanat ucu UPS kargo uçağının burnuna çarpmış, 2 yolcu hafif yaralanmıştı. Ekim ayının başlarında ise Los Angeles Uluslararası Havalimanı pistinde Delta Air Lines'a ait bir uçağın sol kanat ucu, Air Canada'ya ait bir uçağın kuyruğuna çarpmış, yaralanan olmamıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır