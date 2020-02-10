92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibi Marriage Story filmiyle Laura Dern oldu.
En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise, Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı.
İşte ilk ödüllerin sahipleri:
En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, "Joker"
En İyi Kadın Oyuncu: Renee Zellweger, "Judy"
En İyi Yönetmen: Bong Joon-ho, "Parasite"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, "Marriage Story"
En iyi uluslararası film: Parasite
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window
En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari
En iyi ses miksajı: 1917
En iyi kurgu: Ford vs Ferrari
En iyi görsel efekt: 1917
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell
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