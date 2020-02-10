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92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 04:46 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda 92'incisi düzenlenen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen ödül töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Brad Pitt kazandı. Ünlü oyuncu ödülünü 'Bu ödül çocuklarım için' sözleriyle aldı. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise, Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı. İşte 92'inci Oscar ödülleri kazananları...

92'inci Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar

Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibi Marriage Story filmiyle Laura Dern oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ise, Joker filmindeki rolüyle Joaquin Phoenix kazandı.

İşte ilk ödüllerin sahipleri:

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, "Joker"

En İyi Kadın Oyuncu: Renee Zellweger, "Judy"

En İyi Yönetmen: Bong Joon-ho, "Parasite"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, "Marriage Story"

En iyi uluslararası film: Parasite

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

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