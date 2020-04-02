92 yaşındaki adam koronavirüs karantinası nedeniyle kuaföre gidemeyen 89 yaşındaki karısının saçlarını boyadı

92 yaşındaki Ezra ve 89 yaşındaki Beloved 4 çocuk, 10 torun ve 7 torun çocuğu sahibi olan dünyanın en tatlı büyük anne ve büyük babalarından biri. Birlikte geçirdikleri yıllar, birbirlerine duydukları sevgiyi her gün güçlendirmiş. Çiftin torunlarından olan Yael Shapiro tarafından filme alınan hayatları, çiftin karantina günlerini belgeleme amacını taşıyor.

ONLARI ARTIK TÜM DÜNYA TANIYOR

Pandemi nedeniyle ülkedeki tüm kuaför salonları kapanınca 89 yaşındaki Beloved rutin saç bakımını yaptıramaz olmuştu. Ancak eşi Ezra, Beloved’ın alışkanlıklarından uzaklaşmasını istemedi ve eşinin saç bakım görevini kendi üstlendi. Ezra’nın, eşi Beloved’ın saç bakımını üstlendiği anlar ise ailenin torunu tarafından filme alındı, böylece çift sosyal medyada viral oldu.

Çifti filme alan Yael, o anların bazı görüntülerini sosyal medyada “Bunlar benim büyük annem ve büyük babam. 92 yaşındaki büyük babam koşullar ne olursa olsun, büyük annemin iyi hissetmesini hep önemsiyor. Böyle bir şeyi her gün göremezsiniz” notuyla paylaştı. Yael, büyük babasının eşine duyduğu sevgiyi, onun saçlarıyla, ellerinin bakımıyla ilgilenerek gösterdiğini söylüyor.