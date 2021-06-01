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93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz! O pozları takipçilerini ikiye böldü

01.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Öztekin'de tatil sezonunu açan ünlü isimlerin arasına katıldı. Yıllarca fazla kilolarıyla başı dertte olan Öztekin, ani değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Verdiği 93 kilo ile fıt bir görünüme sahip olan ünlü oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamasıyla gündeme geldi. İşte Pelin Öztekin'in son hali...

Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, moral tatiline çıktı. Yaz sezonunu açan Öztekin, yayınladığı pozlar ile takipçilerini ikiye böldü. Verdiği kilolar ile ideal fiziğine kavuşan ünlü oyuncu, tatilin tadını çıkarırken paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bikinili pozlarını yayınlayan Öztekin'in gönderisine takipçilerinden bazıları fit haline güzel mesajlar yazarken, bazı kullanıcılar ise Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" şeklinde yorum yaptı. İşte Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

Pelin Öztekin'in o paylaşımı takipçilerini ikiye böldü!

Oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı. Öztekin, tatilin tadını çıkarırken paylaşım yapmayı unutmadı.

Bikinili pozuyla dikkat çekti

Bikinili pozuyla dikkat çekti
Güzel oyuncu 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ardından dört yılda 93 kiloyla vedalaşarak 60'a düşen Öztekin, bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile havuzda verdiği pozu, "Benim sezonum açıldı" notuyla yayınladı. 34 yaşındaki Öztekin'in gönderisi kısa sürede ilgi odağı oldu.

Babanızı ne çabuk unuttunuz?

Babanızı ne çabuk unuttunuz?
Ancak Öztekin'in tatile çıkması ve buradan fotoğraf paylaşması takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri moral tatili olarak değerlendirirken kimileri ise kaybettiği babası Rasim Öztekin'i ne çabuk unuttun şeklinde yorumlar yaptı.

Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum

Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum
Başarılı oyuncu verdiği kiloların ardından yaşadığı değişimi, "Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. Küçüldükçe büyüdüm" sözleriyle ifade etmişti.

Biricik babasının vefatıyla derinden etkilenmişti

Biricik babasının vefatıyla derinden etkilenmişti
Pelin Öztekin'in tiyatro ve sinema oyuncusu olan babası Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden usta oyuncunun ölümü Türkiye'yi ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!

Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!
Yaşadığı kaybı atlatamayan ünlü oyuncu sık sık babası ile fotoğraflarını yayınlayarak içini döküyor. Geçtiğimiz haftalarda Öztekin bu pozunun altına, "Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik. Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar Baba, ben alışmak istiyor muyum? Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!" notunu düşmüştü.

Sen yine erken davrandın kaptan

Sen yine erken davrandın kaptan
Babasının vefatının ilk haftasında da duygusal bir yazı kaleme alan Pelin Öztekin, duygularını şu sözlerle ifade etmişti : "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş... Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba...
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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