93 kilo vermişti! Pelin Öztekin galadaki haliyle dikkat çekti... Yüzünü filtreleyince yorum yağdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve daha sonra pek çok dizide yer alan Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bir hayli zayıfladı.

Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin zaman zaman sosyal medyada filtre kullanıyor.

Spor ve diyetle kilosunu korumaya çalışan ve zaman zaman da kilo alan oyuncu Özür Dilerim galasında boy gösterdi.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Değişimi ile gündeme gelen Pelin Öztekin fotoğrafını inceltip, yüzünü filtreleyip paylaşım yapınca gazetecilere verdiği poz akıllara geldi. İki pozu yan yana kullanan sosyal medya hesapları Pelin Öztekin'i paylaşınca takipçiler "Her hali güzel", "Doğalı daha iyi" yorumları geldi.



