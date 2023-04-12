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  4. 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin galadaki haliyle dikkat çekti... Yüzünü filtreleyince yorum yağdı

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin galadaki haliyle dikkat çekti... Yüzünü filtreleyince yorum yağdı

12.04.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Pelin Öztekin mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Özür Dilerim galasından fotoğrafını inceltip, yüzünü filtreleyip paylaşan güzel oyuncuya "Her hali güzel", "Doğalı daha iyi" yorumları geldi.

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin galadaki haliyle dikkat çekti... Yüzünü filtreleyince yorum yağdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve daha sonra pek çok dizide yer alan Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bir hayli zayıfladı.

Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin zaman zaman sosyal medyada filtre kullanıyor.

Ekran Alıntısı

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Spor ve diyetle kilosunu korumaya çalışan ve zaman zaman da kilo alan oyuncu Özür Dilerim galasında boy gösterdi.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Değişimi ile gündeme gelen Pelin Öztekin fotoğrafını inceltip, yüzünü filtreleyip paylaşım yapınca gazetecilere verdiği poz akıllara geldi. İki pozu yan yana kullanan sosyal medya hesapları Pelin Öztekin'i paylaşınca takipçiler "Her hali güzel", "Doğalı daha iyi" yorumları geldi.

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