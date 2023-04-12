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Demet Özdemir ile boşanacağı iddia ediliyordu! Oğuzhan Koç'un yüzünün hali sosyal medyada gündemde

12.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Boşanacakları iddia edilen çiftten Koç katıldığı galada fondöteni fazla kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.

Demet Özdemir ile boşanacağı iddia ediliyordu! Oğuzhan Koç'un yüzünün hali sosyal medyada gündemde

Demet Özdemir ve kocası Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Özdemir, "Arkadaşlar herkesin hayatında inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir. Biz de insanız Oğuzhan ile tabi ki sorunlarımız olabilir" demişti.

DEMET ÖZDEMİR SETTEN GELEMEDİ

Yüzüklerini takmayan çift birlikte görüntü de vermiyor. Oğuzhan Koç, başrolünde yer aldığı filmin galasında görüntülendi. Gözler Demet Özdemir'i aradı ama Koç galada yalnızdı. Demet Özdemir'in sete olduğu için galaya gelemediği iddia edildi.

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Oğuzhan Koç'un galada yalnız olmasından ziyade yüzündeki fondöten sosyal medyanın diline düştü.

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Yüzüne yapılan makyajla sosyal medyanın diline düşün Oğuzhan Koç'a "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver", "Makyaj fazla kaçmış", "Oğuzhan'a bu kötülüğü kim yaptı?" yorumları yağdı.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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