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  4. 95 gün yoğun bakımda kalmıştı... Nejat İşler yine hastanelik oldu! Günlerdir tedavi altında

95 gün yoğun bakımda kalmıştı... Nejat İşler yine hastanelik oldu! Günlerdir tedavi altında

15.09.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nejat İşler hakkındaki iddia hayranlarını korkuttu. İddiaya göre 2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve 95 gün yoğun bakımda kalan Nejat İşler yine aynı sebepten dolayı hastanelik oldu.

Nejat İşler hakkında gelen yeni iddia sosyal medyada gündem oldu. 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelen, ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu alkol alışkanlığına veda edemiyor.

Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncunun yine aynı sorundan hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sabah'tan Bülent Cankurt köşesinde şunları yazdı:

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GÜNLERDİR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

"İşler, pazartesi günü, neredeyse ikinci adresi haline gelen Nişantaşı'ndaki hastanede yine tedavi altına alınmış. Dün öğle saatlerine kadar da halen hastanede tedavisi devam ediyordu. Ne zaman taburcu olacağını öğrenemedim ama geçen sezon başlayan ve bu sezon da devam edecek olan dizisinin çekimlerine başlaması zor gibi görünüyor. Çünkü rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak.

Daha önce bu kötü alışkanlığı yüzünden işinden olan, dizi ve film projelerinden çıkarılan Nejat İşler'in başına yine aynı işler gelmez umarım."


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