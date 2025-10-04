YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı...

İçerik devam ediyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 95 yaşındaki Mahmut Şimşek, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor. Gerçek yaşının 100 olduğu tahmin edilen ve hala aktif bir şekilde çiftçilik yapan Şimşek, uzun ömrünü ve dinçliğini doğal beslenmeye, özellikle de süt ve süt ürünlerine bağlıyor. Geçtiğimiz yıl kalça kemiği kırılan Mahmut dede, geçirdiği ameliyatın ardından sadece iki gün içinde yeniden yürümeye başlamasıyla da çevresindekileri şaşırttı...

Sivas kent merkezine 37, Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyünde doğup büyüyen Mahmut Şimşek (95), ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı yaşam sürüyor. Gerçek yaşının 100 olduğu tahmin edilen ve köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mahmut Şimşek, sağlığını süt ve süt ürünlerine borçlu olduğunu söylüyor.

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 1

KALÇA KEMİĞİ KIRDIKTAN 2 GÜN SONRA TEKRAR YÜRÜMEYE BAŞLADI

Önceki yıl abdest aldığı sırada düşerek kalça kemiği kırılan Mahmut Şimşek, ameliyat olduktan 2 gün sonra tekrar yürümeye başladı. Süt, yoğurt, ayran, peynir ve tereyağını çok tükettiğini söyleyen Şimşek, "Allah ömür veriyor bizde yaşıyoruz" dedi.

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 2

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 3

"SÜREKLİ YOĞURDUN İÇİNE EKMEK ATAR KARIŞTIRIR YERDİM"

Sağlıklı yaşamın sırrının süt ürünleri tüketmek olduğunu ifade eden Mahmut Şimşek, "Özellikle bu sıcak zamanlarda sürekli yoğurdun içine ekmek atar karıştırır yerdim. Sağlığım sıhhatim çok iyi hamdolsun. Kalçamın üzerine düştüğümde biraz iyi değildim ama sonra düzeldim şükürler olsun. Allah ömür veriyor bizde yaşıyoruz" dedi.

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 4

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 5

‘BUNDA NE VAR Kİ, TEREYAĞI DOKUNUR MU?'

Mahmut Şimşek'in oğlu Halil İbrahim Şimşek ise "Yumurta ve süt gibi doğal ürünlerle beslendi. Temiz havanın da etkisi var. Sürekli kendi işi ile meşgul olur kimsenin işine karışmaz. Şimdi ki yaşını köydeki büyüklere sorduğumuz da 95'ten büyük diyorlardı. 98 de olabilir 100 de olabilir. Köyde şuan babamdan büyük kimse olmadığı için. Abdest alırken düşüp kalçasını kırdı. Röntgenden sonra Sivas'taki hastaneye getirdik ve kalçası kırık değil kemik baya dağılmış dediler. Biz daha ayağa kalkamayacağını düşündük. Ameliyattan 2 gün sonra yürümeye başladı. Şuan da çok şükür iyi ama iyileşeceğinden hiç umudumuz yoktu. Tereyağını bizler yiyemiyoruz ama babam kaşık kaşık tereyağı yiyor. Dokunmuyor mu diye sorduğumuz da ‘bunda ne var ki, tereyağı dokunur mu?' diyor" ifadelerine yer verdi.

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 6

95 yaşındaki Mahmut dede sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı: Doğal beslenmenin faydalarını açıkladı... 7

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kırmızı Reishi' mantarı: Kilosu 15 bin TL!'Kırmızı Reishi' mantarı: Kilosu 15 bin TL!
Gezegen sağlığı diyeti: 40 bin ölüm önlenebilir!Gezegen sağlığı diyeti: 40 bin ölüm önlenebilir!

Anahtar Kelimeler:
Sivas süt ürünleri yaşlı adam Uzun yaşamın sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.