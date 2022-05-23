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  4. 96 model aracını 100 bin liraya satışa çıkardı! 'Nazar değecek diye...'

96 model aracını 100 bin liraya satışa çıkardı! 'Nazar değecek diye...'

23.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de Ferdi Aşıroğlu, 2018 yılında 20 bin liraya aldığı Tofaş marka otomobilini 2022 yılında 100 bin liraya satışa çıkardı. Aracının her şeyinin orijinal olduğunu belirten Aşıroğlu, "Normal şartlarda ben otomobilimi satma taraftarı değilim ama müşterisi çok. Nazar değecek diye de satmak istiyorum" dedi.

96 model aracını 100 bin liraya satışa çıkardı! 'Nazar değecek diye...'

1996 model otomobiline çocuğu gibi baktığını aktaran emekli Ferdi Aşıroğlu, otomobilinin özelliğinin fabrika çıkışı ayarlarında olduğunu söylüyor. 2018 yılında aldığı otomobili için 3 yıl emek harcadığını anlatan Aşıroğlu; "2018 yılında ben otomobilimi 20 bin liraya aldım. O dönemki şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. Ben yaptığım müzik sistemi ile birlikte 100 bin lira istiyorum" dedi.

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96 MODEL HER ŞEYİ ORİJİNAL

Kırşehir’de, yaşayan ve otomobilin ikinci sahibi olan Aşıroğlu, "Otomobilin her şeyi orijinal, kesinlikle oynama yok. Orijinal otomobil fabrika çıkışı gibi, koltuk döşemeleri dahi deformesiz ve fabrikadan çıktığı şekilde duruyor. Normal şartlarda ben otomobilimi satma taraftarı değilim ama müşterisi çok. Nazar değecek diye de satmak istiyorum" diye konuştu.

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İHA

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Kırşehir
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