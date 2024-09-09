96 yaşındaki Haldun Dormen hayat enerjisinin sırrını açıkladı! Uzun ömür için...

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen 96 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran isimlerden biri. Usta sanatçının bu bitmeyen enerjisinin sırrı bakın neymiş...

HAYAT ENERJİSİNİ BUNA BORÇLU

Haldun Dormen konuk olduğu bir programda motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğuna dair soruyu yanıtladı.

Sunucunun, "Haldun abi biz bu yaşta dışarı çıkmaya bazen üşeniyoruz. Sizin bu enerjinizin sırrı nedir?" diye sormasının üzerine Dormen, her şeyi yeteri kadar tüketmek gerektiğinin altını çizdi.

Hayat enerjisinin sırrını veren Haldun Dormen, "Hemen veriyorum. Doz benim için çok önemli" diyerek dostlukta da, sahnede de, sofrada da ve hayatın her alanında dozu aşmamaya dikkat ettiğini belirtti.