MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 96 yaşındaki Haldun Dormen hayat enerjisinin sırrını açıkladı! Uzun ömür için...

96 yaşındaki Haldun Dormen hayat enerjisinin sırrını açıkladı! Uzun ömür için...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.09.2024 19:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ustan oyuncu Haldun Dormen 96 yaşında olmasına rağmen enerjisini hiç kaybetmiyor. Haldun Dormen 96 yaş enerjisini neye borçlu olduğunu açıkladı.

96 yaşındaki Haldun Dormen hayat enerjisinin sırrını açıkladı! Uzun ömür için...

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen 96 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran isimlerden biri. Usta sanatçının bu bitmeyen enerjisinin sırrı bakın neymiş...

HAYAT ENERJİSİNİ BUNA BORÇLU

Haldun Dormen konuk olduğu bir programda motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğuna dair soruyu yanıtladı.

Sunucunun, "Haldun abi biz bu yaşta dışarı çıkmaya bazen üşeniyoruz. Sizin bu enerjinizin sırrı nedir?" diye sormasının üzerine Dormen, her şeyi yeteri kadar tüketmek gerektiğinin altını çizdi.

Ekran görüntüsü 2024-09-09 190805

Hayat enerjisinin sırrını veren Haldun Dormen, "Hemen veriyorum. Doz benim için çok önemli" diyerek dostlukta da, sahnede de, sofrada da ve hayatın her alanında dozu aşmamaya dikkat ettiğini belirtti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Haldun Dormen
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "Anne ve amca arasında ilişki vardı, çocuk tanık oldu"

Çarpıcı iddia! "Anne ve amca arasında ilişki vardı, çocuk tanık oldu"

Herkesin merak ettiği gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı

Herkesin merak ettiği gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı

Adım adım takip etmiş, itirafçı o isim çıktı: 'Nereye gitsem oraya geldi'

Adım adım takip etmiş, itirafçı o isim çıktı: 'Nereye gitsem oraya geldi'

Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Narin Güran cinayetindeki yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Narin Güran cinayetindeki yayın yasağı kaldırıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.