A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? Play-off için büyük avantaj cebimizde, gözümüz İspanya'da

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na Gürcistan'ı 4-1'lik skorla farklı mağlup etti. Bu skorla puanını 9'a çıkaran milliler ikincilik için büyük bir avantajı cebine koydu. Grupta son iki maç kala herkes "A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Play-off için büyük bir avantaj yakalayan Milliler, alacakları 1 puanla ikinciliği garantileyecek. Ancak gözümüz İspanya'nın puan kaybetmesinde ve grup liderliğinde olacak.

Devrim Karadağ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 9. hafta maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etti. Son düdüğe kadar üstün bir performans sergileyen Milliler, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay-yıldızlı takımın golleri Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'den geldi. Milliler bu galibiyetle grupta puanını 9'a yükseltti ve play-off kapısını araladı. Gözler şimdi kalan 2 maça çevrilirken, herkes "A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye Dünya Kupası’na katılabilecek mi? Türkiye Dünya Kupası için gruptan nasıl çıkar, kaç maçı kaldı? İşte detaylar...

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025

Bulgaristan'ın ardından Gürcistan'ı da farklı mağlup eden A Milli Takım, punaını 9'a çıkardı. 12 puandaki İspanya liderliğini sürdürürken, Güristan 3 puanda kaldı. Grup sonuncusu Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puan topladı. İlk 4 maçını tamamlayan Milliler'in, grup aşamasında oynaması gereken 2 maçı daha kaldı. İşte milli takımın kalan maçları;

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmesi için iki temel senaryo bulunuyor. Doğrudan dünya kupasına katılmak için E Grubu'nu lider bitirmemiz gerekiyor.

Grubun tartışmasız favorisi İspanya'nın kalan 2 maçta puan kaybetmesi, bizim de 6 puanı cebimize koymamız gerekiyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO

Türkiye'nin en gerçekçi ve güçlü hedefi, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlamak ve Play-off turuna katılmak. Kalan 2 maçta, alınabilecek 1 puanla bile A Milli Takım, Gürcistan ve Bulgaristan'ın Millilerimizi geçme şansını tamamen ortadan kaldıracak ve ikinciliği garantileyecek, play-off'a kalacak.

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Hatta Gürcistan'ın yaşayacağı bir puan kaybıyla, Milliler kalan maçlarda hiç puan alamasa da grubu ikinci sırada tamamlayacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Grup ikincisi olan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım (toplam 16 takım) Play-off turunda mücadele edecek. Grubu ikinci sırada tamamlarsa Türkiye, UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre turnuvaya katılamayan en iyi grup birincileri ile birlikte play-off'ta mücadele edecek. Burada tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarını kazanan dört takım, Avrupa'dan kalan dört bilet için turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

