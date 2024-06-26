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A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.06.2024 09:54
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Avrupa Şampiyonası F Grubunda yer alan A Milli Takımımız bugün en kritik maçına çıkıyor. Çekya'yla karşılacak olan Türkiye alacak sonuca göre üst turdaki rakibini belirleyecek. Her golün hayati önem taşıdığı maç saat 22.00'de başlayacak. Rumen hakemin düdük çalacağı maçta muhtemel 11'imiz de belli oldu.

A Milli Takımımız üst tur için sahaya çıkıyor! Rakibimizi biz belirleyeceğiz: İşte muhtemel 11'ler

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan zaferiyle başlayan millilerimiz ardından Portekiz'e karşı kötü bir sınav verdi. Şampiyonadaki geleceğimizi belirleyecek maç bu akşam Çekya'ya karşı oynanacak. Diğer gruplarda son durumlar şekillenirken Türkiye de aldığı sonuca göre rakibini belirleyecek. Avusturya'yla da karşılaşabiliriz İngiltere ve İspanya'yla da... İşte oluşabilecek ihtimaller...

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İKİNCİ OLURSAK RAKİP SÜRPRİZ YAPAN AVUSTURYA

3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

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ÜÇÜNCÜ OLURSAK RAKİPLER DAHA GÜÇLÜ OLACAK

A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

DİĞER İHTİMALLERİMİZ

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

EKSİK OYUNCULARDA SON DURUM

A Milli Takım’da Çekya mücadelesinde Montella’nın kadro tercihi merak ediliyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek.

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A MİLLİ TAKIM ÇEKYA İLE 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.

Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil.

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Ahmetcan, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Cenk.

Euro 2024 Canlı Skor


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Çekya Türkiye
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