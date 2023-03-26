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A Milli Takımımıza 2-1 mağlup olan Ermenistan'dan maç sonu 1 saat gecikmeli paylaşım!

26.03.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ay-Yıldızlılar, Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik milli takımımızın üstünlüğü ile sonuçlanırken, Ermenistan cephesi maçın ardından sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Takımımıza 2-1 mağlup olan Ermenistan'dan maç sonu 1 saat gecikmeli paylaşım!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, ilk karşılaşmasına Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmayı başarırken, gruba güzel bir başlangıç yapmış oldu.

Republican Stadı'nda oynananmücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

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1 SAAT PAYLAŞIM YAPMADILAR

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Karşılaşmanın ardından Ermenistan cephesinde büyük bir üzüntü yaşanırken, sosyal medyada Ermenistan resmi hesabının paylaşım yapmaması dikka çekti.

TÜRK TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

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İlk yarının ardından skoru paylaşan rakibimiz maç sonunda 2-1'lik skoru 1 saat geç paylaştı. Bu durum sosyal medyada Türk taraftarlarca dalga konusu oldu.


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