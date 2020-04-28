Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan ihtiyaç sahiplerine 1 kg un dağıtılacağını duyurdu. Aamir Khan'ın 1 kg un dağıtmasından dolayı yardım kampanyasına yalnızca ihtiyacı olanlar başvurdu. Oyuncunun alışılagelmiş yardım kampanyasında unu alan vatandaşlar içinden çıkanla büyük şaşkınlık yaşadı.

UN PAKETLERİNİN İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Hindistanlı yıldız Aamir Khan'ın sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi. Gerçekten ihtiyacı olduğu için un yardımını almaya gelen vatandaşlar ise paketlerinde 15.000 rupi buldu.

Kısa sürede yayılan yardım kampanyası için sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. Khan'ın dağıttığı 15000 rupi ise Türk lirasına çevrildiğinde 1375 ediyor.



