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Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bollywood’un sevilen oyuncusu Aamir Khan, koronavirüs mağdurlarına yardım etmek için ilginç bir yol seçti. Oyuncu, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti.

Aamir Khan'dan herkesi şoke eden yardım… Un paketlerinden bakın ne çıktı

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan ihtiyaç sahiplerine 1 kg un dağıtılacağını duyurdu. Aamir Khan'ın 1 kg un dağıtmasından dolayı yardım kampanyasına yalnızca ihtiyacı olanlar başvurdu. Oyuncunun alışılagelmiş yardım kampanyasında unu alan vatandaşlar içinden çıkanla büyük şaşkınlık yaşadı.

UN PAKETLERİNİN İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Hindistanlı yıldız Aamir Khan'ın sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi. Gerçekten ihtiyacı olduğu için un yardımını almaya gelen vatandaşlar ise paketlerinde 15.000 rupi buldu.

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Kısa sürede yayılan yardım kampanyası için sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. Khan'ın dağıttığı 15000 rupi ise Türk lirasına çevrildiğinde 1375 ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Aamir Khan, Bollywood,

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