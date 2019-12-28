AB Oda Orkestrası üyeleri, Tarsus'un kültür elçisi oldu

Sanatçı Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında müziğin yanı sıra eşi Refik Kutluer ile her yıl Anadolu'nun bir kültürel değerini tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, medeniyetler beşiği, yeryüzünde bilinen iki peygamberden Danyal peygamberin kabrinin yer aldığı, Hristiyanlar için kutsal sayılan Tarsus'taki tarihi mekanların, 19 yıldır bulunduğu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye geçmesine katkı sağlamak için kendisinin de sanatçısı olduğu AB Oda Orkestrası üyeleriyle ilçeye geldi.

Bu yıl da Tarsus'taki tarihi mekanlar için bir adım attıklarını anlatan Kutluer, "Orkestrayı, Tarsus'a getirerek kamuoyu oluşturmayı, buranın tarihsel değerleri hakkında mesajlar vermeyi, kamuoyunun ilgisini çekmeyi, ülkeler arasında kültürel iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Halkımız tarafından da desteklenirse hep birlikte Tarsus'un en kısa sürede UNESCO koruma altına alınmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Gözleriyle görüp tanıdıkları Tarsus'u anlatmaları çok değerli"

Orkestra üyelerinin, Tarsus'u ilk kez gördüğünü dile getiren Kutluer, "St. Paul Klisesi, St. Paul'un yaşadığı ev ve St. Paul kuyusu onlar için çok önemli. Bu kuyudaki sudan içtiklerinde bir nevi hacı oluyorlar. Danyal peygamberin yeni bulunan mezarı ve diğer tarihi değerler onlar için son derece sürpriz oldu. Ülkelerinde, gözleriyle görüp tanıdıkları Tarsus'u anlatmaları bizim için çok değerli bir tanıtım." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında da bu konuya dikkati çekecek projeler yapmayı planladıklarına işaret eden Kutluer, "Bundan sonra da Anadolu'nun diğer köşelerini imkanımız oldukça tanıtmaya, dünya kamuoyunda dikkat çekmeye, bilgilendirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.