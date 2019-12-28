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  4. AB Oda Orkestrası üyeleri, Tarsus'un kültür elçisi oldu

AB Oda Orkestrası üyeleri, Tarsus'un kültür elçisi oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'nde konser veren orkestra üyeleri, etkilendikleri ilçenin 10 bin yıllık tarihini, kültürel değerlerini ülkelerinde tanıtacak - Sanatçı Şefika Kutluer: - "Danyal Peygamber'in yeni bulunan mezarı ve diğer tarihi değerler, onlar için son derece sürpriz oldu" - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: - "Tek isteğimiz, böylesine buram buram tarih kokan Tarsus'un bütünüyle UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınması"

SEZGİN PANCAR - EDA ÖZDENER - 10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'nde konser veren AB Oda Orkestrası üyeleri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçenin 10 bin yıllık tarihini ve kültürel değerlerini ülkelerinde tanıtacak.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, medeniyetler beşiği, yeryüzünde bilinen iki peygamberden Danyal peygamberin kabrinin yer aldığı, Hristiyanlar için kutsal sayılan Tarsus'taki tarihi mekanların, 19 yıldır bulunduğu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye geçmesine katkı sağlamak için kendisinin de sanatçısı olduğu AB Oda Orkestrası üyeleriyle ilçeye geldi.

İlçenin tarihi mekanlarını ziyaret eden İrlanda, Çekya, Belçika, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu AB ülkelerinden sanatçılar, St. Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi.

Sanatçı Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında müziğin yanı sıra eşi Refik Kutluer ile her yıl Anadolu'nun bir kültürel değerini tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu yıl da Tarsus'taki tarihi mekanlar için bir adım attıklarını anlatan Kutluer, "Orkestrayı, Tarsus'a getirerek kamuoyu oluşturmayı, buranın tarihsel değerleri hakkında mesajlar vermeyi, kamuoyunun ilgisini çekmeyi, ülkeler arasında kültürel iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Halkımız tarafından da desteklenirse hep birlikte Tarsus'un en kısa sürede UNESCO koruma altına alınmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Gözleriyle görüp tanıdıkları Tarsus'u anlatmaları çok değerli"

Orkestra üyelerinin, Tarsus'u ilk kez gördüğünü dile getiren Kutluer, "St. Paul Klisesi, St. Paul'un yaşadığı ev ve St. Paul kuyusu onlar için çok önemli. Bu kuyudaki sudan içtiklerinde bir nevi hacı oluyorlar. Danyal peygamberin yeni bulunan mezarı ve diğer tarihi değerler onlar için son derece sürpriz oldu. Ülkelerinde, gözleriyle görüp tanıdıkları Tarsus'u anlatmaları bizim için çok değerli bir tanıtım." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında da bu konuya dikkati çekecek projeler yapmayı planladıklarına işaret eden Kutluer, "Bundan sonra da Anadolu'nun diğer köşelerini imkanımız oldukça tanıtmaya, dünya kamuoyunda dikkat çekmeye, bilgilendirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

- "Konser Tarsus'un sesinin duyurulması için önemli"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da 10 bin yıllık geçmişi bulunan kentin, Hititler'den, Asurlular'a, Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten izler taşıdığını söyledi.

Tarsus'un eski çağlarda İskenderiye, Mısır ve Atina'dakilerden daha büyük bir kütüphaneye sahip olduğuna dikkati çeken Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Tarihi eserlerini, sadece kilise veya St. Paul olarak düşünmeyelim. Yeryüzünde var olan iki peygamber kabrinden birinin Tarsus'ta olması, Kleopatra kapısı, Donuktaş, Ashab-ı Kehf gibi birçok değer var. 2000'de başvuru yapılmış, 19 yıldır geçici listedeyiz. Kentte gezilen bütün alanlar 3. derece sit alanı, plajına baksanız bile doğal sit alanı. Tek isteğimiz, böylesine buram buram tarih kokan Tarsus'un bütünüyle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması."

Bu amaçla birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Bozdoğan, Şefika Kutluer ve AB Oda Orkestrasının ziyareti ve konserin de Tarsus'un sesinin duyurulması için önemli olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali AB Orkestrası TARSUS

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