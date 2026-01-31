AB ülkesi, bu adalara yerleşenlere 80 bin euro ödeyecek!

İrlanda hükümetinin "Yaşayan Adalarımız" stratejisi kapsamında başlatılan program, ana karaya köprüyle bağlı olmayan ve gelgitler nedeniyle ulaşımı zaman zaman kesilen adaları kapsıyor.

Ama bu para doğrudan 'taşınma desteği' olarak ödenmiyor. Projenin merkezinde, yıllardır boş duran evlerin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi var.

AMAÇ NEDİR?

Nüfusu azalan adaları yeniden yerleşime açmak

Yerel toplulukları güçlendirmek

Ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliği sağlamak

Hükümet, bu adalarda yaşamın zorluklarını dikkate alarak ana karadaki benzer programlara kıyasla daha yüksek hibe tutarları belirledi.

84 BİN EURO NASIL VERİLECEK?

Açıklanan destek paketi, İrlanda’da halihazırda uygulanan Croí Cónaithe konut yenileme programının adalar için genişletilmiş bir versiyonu.

Ancak bu destek:Nakit olarak elden verilmek yerine, harap durumdaki mülklerin onarımı için kullanılmak zorunda.

Hibe;

Yapısal güçlendirme

İnşaat ve tadilat

Dekorasyon ve yenileme

gibi giderleri kapsıyor.

TEK BİR ŞART YOK, BİRKAÇ KRİTİK KURAL VAR

Programa başvurmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken temel şartlar şöyle:

Yerleşilecek adalardan birinde mülk satın alınması gerekiyor

Satın alınan bina 1993 yılından önce inşa edilmiş olmalı

Yapının en az 2 yıldır boş olduğu belgelenmeli

Alınan hibe, yalnızca yenileme ve onarım için kullanılmalı

Hükümet, özellikle altyapı eksikliği, nakliye zorlukları ve ada yaşamının maliyetlerini göz önünde bulundurarak destek miktarını yüksek tuttuğunu vurguladı.

DESTEK KAPSAMINDAKİ ADALARDAN BAZILARI

Arranmore Adası

İrlandaca adıyla Árainn Mhór, Donegal Kontluğu açıklarında yer alan Arranmore Adası, ünlü Vahşi Atlantik Yolu güzergahı üzerinde bulunuyor.

Tarih öncesi çağlardan bu yana yerleşim yeri olan ada, Gal kültürünü hala canlı tutuyor. Doğal yapısı, sert Atlantik rüzgarları ve el değmemiş manzaralarıyla "gerçek ada hayatı" arayanlar için öne çıkıyor.

Clare Adası

İrlandaca Oileán Chliara olarak bilinen Clare Adası, Mayo Kontluğu’ndaki Clew Körfezi’nin girişinde yer alıyor.

Tarih boyunca stratejik öneme sahip olan ada, 16. yüzyılın efsanevi korsan kraliçesi Gráinne O’Malley’nin memleketi olarak tanınıyor. Dağlık yapısı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken ada, projenin simge noktalarından biri.