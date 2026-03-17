Ramazan alışveriş verileri açıklandı! Sahur saatlerinde o ürünün satışları patladı

Trendyol verilerine göre, sahur ve iftar saatlerinde en çok satılan ürünler arasında sindirim düzenleyici takviye gıdalar Hindistan cevizi şurubu ve ananas özü içeceği dikkat çekti. Yüz ve cilt bakım ürünleri Ramazan ayında da zirvedeki yerini korudu.

Gökçen Kökden

E-ticaret platformlarından Trendyol, Ramazan ayında kullanıcıların sahur ve iftar saatlerindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz etti. Veriler, gece saatlerinde yapılan alışverişlerde kişisel bakım ve moda kategorilerinin öne çıktığını gösterirken, beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim destekleyici ürünlere olan ilginin de arttığını ortaya koydu. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini kapsayan 22.00–06.00 saatleri arasında platform trafiğinde artış yaşandı.

Trendyol verilerine göre, beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayında kullanıcılar sindirim düzenleyici ve fonksiyonel gıdalara daha fazla yöneldi. Özellikle Hindistan cevizi şurubu mix’leri ve Bromelain (ananas özü) içeren takviye ürünler, sahur saatlerinde en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Beslenme düzeninin değiştiği Ramazan döneminde kullanıcıların sindirim destekleyici ürünlere daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

ARAMALARDA RAMAZAN ETKİSİ

Ramazan ayında kullanıcıların yaklaşan bayram için yapılan hazırlıklarla birlikte, moda kategorisinde yoğun arama yaptığı görüldü. Trendyol kullanıcılarının sahur ve iftar saatlerinde en çok aradığı ürün elbise oldu. Elbise aramalarının ardından ceket, pantolon, gömlek, omuz çantası ve tesettür giyim kategorileri de öne çıkanlar arasında yer aldı.

SAHUR ALIŞVERİŞİNİN LİDERİ İSTANBUL

Trendyol verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Mersin takip etti.

İNDİRİM GÜNLERİNDE SİPARİŞLERDE YÜZDE 36'LIK ARTIŞ

Trendyol'un Ramazan ayı içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında hayata geçirdiği Büyük İndirim Günleri'nde ise Hindistan cevizi şurubu karışımlı takviye edici içecek en çok satan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı. Hindistan cevizi özlü içeceğin yanı sıra ananas içeren detox şurubu ile hindiba kahvesi de kullanıcıların sindirim düzenleyici içeceklerde en çok tercih ettiği ürünler oldu. Bu dönemde ayrıca maskaranın öne çıktığı kampanya sıralamasında, kadın parfümü, cilt ve bakım kremleri, leke karşıtı nemlendirici tonik ile saç dökülmesine karşı şampuan en çok satan ürünler listesine girdi.

En çok alışverişin akşam saat 22.00'de yapıldığı kampanyada, bir önceki haftaya göre siparişlerde yüzde 36, ürün satış adedinde yüzde 41'lik artış kaydedildi. 

