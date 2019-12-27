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  4. Abbey Clancy üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Abbey Clancy üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.12.2019 09:28 | Son Güncelleme

İngiliz model Abbey Clancy, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla olay oldu. Abbey Clancy, üst bir pozunu hiç çekinmeden paylaştı.

Abbey Clancy üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Peter Crouch'ın eşi Abbey Clancy'nin açıklamaları ve verdiği pozlar son döneme damga vuruyor. Dört çocuk annesi Abbey Clancy, Noel öncesi verdiği pozla sosyal medyayı resmen salladı.

Siyah bir deri pantolon giyen ancak üstü çırılçıplak olan 33 yaşındaki Clancy fotoğrafını, "Oh bebeğim, dışarısı çok soğuk" diyerek paylaştı.

Clancy'nin pozu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Crouch'la olan ilişkileri hakkında da açıklamalar yapan Abbey Clancy, "Peter çok iyi bir şair. Bana yıllarca şiir ve mektup yazdı ancak son çocuğumuz doğduğunda yazmayı kesti" diyerek eşine sitemde bulundu.

Peter Crouch ve Abbey Clancy çiftinin Sophia Ruby, Liberty Rose, Johnny ve Jack isminde 4 çocuğu bulunuyor.

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