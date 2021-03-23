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Abbie Quinnen’in sevgilisi başına gelenlerden sonra tüm vücudunu paylaştı

23.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin sevilen programlarından Strictly Come Dancing programının dikkat çeken yarışmacılarından manken Abbie Quinnen, yılın başlarında yaşadığı kaza sonucu tüm vücudu üçüncü derece yanık olmuştu. Sevgilisi, kazadan sonra ilk defa Abbie Quinnen’li fotoğraf paylaştı.

Abbie Quinnen’in sevgilisi başına gelenlerden sonra tüm vücudunu paylaştı

Başarılı genç manken ve model Abbie Quinnen, yılın başlarında yaşadığı talihsiz kaza sonrasında tüm vücudu üçüncü dereceden yanık olmuştu.

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AJ Pritchard, kız arkadaşı Abbie Quinnen'den bir fotoğraf paylaşarak, üçüncü derece yanıkların yaralarının kapanması için bandajlarla kaplı olduğunu gösteriyor.

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Genç dansçı, yüzünde alev alan bir şarap şişesinin patlaması ve saçlarını ve kıyafetlerini ateşe vermesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Kazadan sonra bir dizi ameliyat geçiren genç kıza üç kez deri grefti yapılmak zorunda kaldı.

YOUTUBE’DA GÖRDÜKLERİ DENEYİ YAPIYORLARDI

Çift, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçilerine vazo yapılmak üzere bir şarap şişesinin ateş ve iple nasıl ikiye ayrıldığını göstermek için video çektiklerini söyledi.

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İçki şişesine ip bağlayıp ateşe veren çift, şişenin ikiye bölünmesini beklerken, şişe alev alıp patladı. Talihsiz genç kız o alevlerin içinde kaldı.

Kız arkadaşının yaşadığı talihsiz olay karşısında büyük bir üzüntü yaşayan AJ, sevgilisinin yemeği yedirme, elbiselerini değiştirme gibi bakımlarını üstlendi.

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