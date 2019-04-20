Mynet Trend

ABD: 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında!

BBC BBC
20.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki iki kız çocuğu, dokuz kişiyi öldürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD: 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında!

Avon Park Ortaokulu'nun öğrencisi olan zanlıların, bir öğretmenlerinin cinayet planlarının detaylarının yer aldığı bir dosyayı bulmasının ardından gözaltına alındıkları belirtildi.

Sekiz sayfalık notlarda, kız çocuklarının nasıl silah bulacaklarını ve cesetlerden nasıl kurtulacaklarını planladıkları kaydedildi.

Zanlıların mahkeye çıkartılmak üzere gözaltında tutuldukları ve dokuz cinayet planlama ve üç adam kaçırma için komplo suçlamasıyla karşılaşcakları bildirildi.

Dosyayı bulan öğretmenin, kız çocuklarının "kaygıyla" dosyayı aradıklarını ve birinin diğerine "Beni çağırırlarsa ya da dosyayı bulmuşlarsa, sadece bir şaka olduğunu iddia edeceğim" dediğini iddia ettiği vurgulandı.

Öğretmenin daha sonra üzerinde "Mahrem bilgi", "Açmayın" ve "11/9 Projesi" yazılı etiketler yer alan dosyayı bulduğu belirtildi.

NBC televizyonunun haberine göre, dosyanın içinde bir isim listesi ve cinayetlerin nasıl işleneceğini anlatan detaylar bulundu.

Belgelerde, ateşli silahlar edinmek ve kurbanlarının cesetlerini yakıp, gömmekten bahsedildiği söyleniyor.

Planlarda "TIRNAK YOK" ve "Kıyafetleri giydiğimiz andan itibaren saç görünmeyecek" gibi ifadeler eyer alıyor.

Polis yetkilisi Scott Dressel "Şaka olduğunu düşünmeleri önemli değil. Böyle bir şeyin şakası olmaz. İnsanları öldürmek konusunda şaka yapılmaz." dedi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta sokağa çıkma çağrısıVenezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta sokağa çıkma çağrısı
Araştırma sonucu herkesi şoke etti: İnsanlar gittikçe dini...Araştırma sonucu herkesi şoke etti: İnsanlar gittikçe dini...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Florida cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusrat Jahan Rafi: Uğradığı cinsel tacizi bildirdiği için yakılarak öldürülen kadın

Müdürün tacizini ortaya çıkardığı için yakılarak öldürüldü!

Venezuela tarihin en büyük eylemi: Guaido, muhalifleri 1 Mayıs’ta sokağa çağırdı

Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta sokağa çıkma çağrısı

ABD'yi karıştıracak araştırma sonuçları: Dindarlık oranı düşüyor

Araştırma sonucu herkesi şoke etti: İnsanlar gittikçe dini...

3 çocuk sahibi baba fenomen oldu!

3 çocuk sahibi baba bu pozu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Oyuncu Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

Kadınların ölümüne dövüşü: Cholitas!

Kadınların ölümüne dövüşü: Cholitas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.