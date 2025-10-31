Mynet Trend

ABD, 2026’da kabul edilecek mülteci sayısını açıkladı

ABD yönetimi, 2026 yılında ülkeye alınacak mültecileri 7 bin 500 kişiyle sınırlayacağını duyurdu.

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı. Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı. Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu bildirildi. ABD basını, mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

