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ABD'li bakandan çarpıcı iddia: Sınır dışı edilen göçmen uçakta kendini yemiş!

Donald Trump ile birlikte Florida Everglades’te yeni açılan “Alligator Alcatraz” adlı göçmen gözaltı merkezini gezen ABD İç Güvenlik Sekreteri Kristi Noem, düzenlediği basın toplantısında ilginç bir iddiada bulundu. Noem göçmen olan bir yamyam yakaladıklarını söyledi.

ABD'li bakandan çarpıcı iddia: Sınır dışı edilen göçmen uçakta kendini yemiş!

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kristi Noem, Florida Everglades’te yeni açılan “Alligator Alcatraz” adlı göçmen gözaltı merkezini Başkan Donald Trump ile beraber gezdi.

ABD li bakandan çarpıcı iddia: Sınır dışı edilen göçmen uçakta kendini yemiş! 1

Gezinin ardından basın mensuplarıyla buluşan Noem'in iddiaları toplantıya damga vurdu. İddiaya göre, görevliler “yamyam” olarak tanımladıkları bir göçmeni sınır dışı etmek üzere uçağa bindirdi, ancak bu kişi uçakta kendi kollarını yemeye başladı.

"YAMYAM YAKALANDI, KENDİNİ YEDİ"

Noem konuşmasında "Biz katillerin, tecavüzcülerin, insan tacirlerinin ve uyuşturucu satıcılarının peşine düşüyoruz, onları sokaklarımızdan temizleyip bu ülkeden gönderiyoruz. Çünkü Joe Biden en kötülerini bu ülkeye soktu. Geçen gün ICE ile birlikte çalışan bazı federal polislerle konuştum. Bana bir yamyamı yakaladıklarını, uçağa bindirip ülkesine geri göndermek üzere olduklarını söylediler." dedi.

ABD li bakandan çarpıcı iddia: Sınır dışı edilen göçmen uçakta kendini yemiş! 2

"Uçakta koltuğunda otururken kendini yemeye başlamış! Onu uçaktan indirip tıbbi müdahale yapmak zorunda kalmışlar. İşte bu kadar akıl hastası insanlar Amerika sokaklarında dolaşıyor. Biz de onları hedef alıp ülkemizden çıkarmaya çalışıyoruz çünkü bu kadar akıl hastası insanlar burada olmamalı." ifadelerini kullandı.

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