ABD başına ödül koymuştu! eş-Şara ABD'li komutanlarla basketbol oynadı

ABD tarafından başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Washington D.C.’de, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı. ABD, Şara için konan ödülü geçtiğimiz sene kaldırmıştı.

Ufuk Dağ

ABD tarafından başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyarette bulunmak üzere Washignton D.C’ye geldi. Ahmed eş-Şara, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

"BİRKAÇ OYUN OYNUYORUZ"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görüntüyü, "Çok çalış, daha çok oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

TRUMP'LA BİR ARAYA GELECEK

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

ÖDÜL GEÇEN SENE KALDIRILMIŞTI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2017 yılında Ahmed eş-Şara'nın başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurmuştu. Ödül, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz yıl aralık ayında Ahmet eş-Şara ile Şam'da görüşmesinin ardından kaldırılmıştı.

