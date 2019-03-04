Mynet Trend

ABD'de 11 yaşındaki kız, çocuk istismarı ile suçlanıyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Maryland eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu 1 yaşındaki bebeğin ölümünden sorumlu tutuldu. Kız çocuğu, çocuk istismarı ile suçlanıyor.

ABD'de 11 yaşındaki kız, çocuk istismarı ile suçlanıyor

Olay, Maryland eyaletinin Prince George bölgesinde yaşandı.

1 yaşındaki Paxton Davis isimli bebek, ailesi tarafından bir gecelik yakın arkadaşlarına bırakıldı.

Ancak Paxton'un bırakıldığı aile, bir süreliğine dışarı çıktı ve Paxton'u 11 yaşındaki kızlarına bıraktı.

Aile, eve döndüğünde bebeği hareksiz halde yatarken bulunca 911'i arayarak yardım çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Paxton hayatını kaybederken, kafatasının çatladığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu açıklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Prince George Emniyet Teşkilatı, bebeğin ölümünden 11 yaşındaki kızın sorumlu olduğunu ve çocuk istismarı suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Adli Soruşturma Departmanı Başkanı Major Brian Reilly, "11 yaşındaki bir çocuğun, 1 yaşındaki bebeğe neden böyle bir muamele uyguladığını bilmiyoruz. Söylenecek hiçbir söz yok. Bunun yaşanması için hiçbir sebep yok. Doktorlar Paxton'ın vücudundaki izleri görünce hemen polisi aradılar" dedi.

Polis, 11 yaşındaki kızın çocuk karakolunda olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Paxton'un annesi ise bebeklerini 11 yaşındaki kızlarıyla bırakıp evden çıkan ailenin de ceza alması gerektiğini belirtti.


PARTNERKim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biriKim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Cinayet anı kameradaCinayet anı kamerada
Trafiği birbirine kattı!Trafiği birbirine kattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Çocuk istismarı maryland 11 YAŞ

En Çok Okunan Trend Haberler

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Beyoğlu'nda gizemli hayırsever! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

Beyoğlu'nda gizemli hayırsever! Evlerin kapısına para dolu zarf bırakıyor

Şırnak'ta şaşırtan görüntü!

Şırnak'ta şaşırtan görüntü!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletle taşınan koyuna işkence kamerada

Umursamadan yoluna devam etti

Bebeğin kahkahası izleyenleri güldürdü

Bebeğin kahkahası izleyenleri güldürdü

Rusya'da pompalı cinayeti kamerada

Cinayet anı kamerada

Sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği böyle birbirine kattı

Trafiği birbirine kattı!

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.