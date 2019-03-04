ABD'de 11 yaşındaki kız, çocuk istismarı ile suçlanıyor

Olay, Maryland eyaletinin Prince George bölgesinde yaşandı.

1 yaşındaki Paxton Davis isimli bebek, ailesi tarafından bir gecelik yakın arkadaşlarına bırakıldı.

Ancak Paxton'un bırakıldığı aile, bir süreliğine dışarı çıktı ve Paxton'u 11 yaşındaki kızlarına bıraktı.

Aile, eve döndüğünde bebeği hareksiz halde yatarken bulunca 911'i arayarak yardım çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Paxton hayatını kaybederken, kafatasının çatladığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu açıklandı.

GÖZALTINA ALINDI

Prince George Emniyet Teşkilatı, bebeğin ölümünden 11 yaşındaki kızın sorumlu olduğunu ve çocuk istismarı suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Adli Soruşturma Departmanı Başkanı Major Brian Reilly, "11 yaşındaki bir çocuğun, 1 yaşındaki bebeğe neden böyle bir muamele uyguladığını bilmiyoruz. Söylenecek hiçbir söz yok. Bunun yaşanması için hiçbir sebep yok. Doktorlar Paxton'ın vücudundaki izleri görünce hemen polisi aradılar" dedi.

Polis, 11 yaşındaki kızın çocuk karakolunda olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Paxton'un annesi ise bebeklerini 11 yaşındaki kızlarıyla bırakıp evden çıkan ailenin de ceza alması gerektiğini belirtti.



