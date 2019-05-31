Mynet Trend

Bir gün bile yaşamaz dediler! İşte mucize

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

ABD’de 6 ay önce 245 gram olarak doğan Saybie bebek, mucizevi şekilde hayata tutunmayı başardı ve hastaneden taburcu oldu.

Bir gün bile yaşamaz dediler! İşte mucize

Saybie bebek geçtiğimiz aralık ayında 23 haftalık iken 245 gram olarak dünyaya geldi. San Diego’da beklenenden 3 ay daha erken dünyaya gelen Saybie doğduğunda neredeyse bir elma büyüklüğündeydi. Yaşaması mucize olarak görülen bebek 6 ay sonunda hastaneden taburcu oldu. Aile bebeğin kimliğinin gizli kalmasını isterken hastane çalışanları bebeğe Saybie diye hitap ediyor.

Saybie dünyanın en küçük bebeğinden 7 gram daha hafif olarak doğdu. Dünyanın en küçük bebeği 2015 yılında Almanya’da dünyaya gelen bir kız çocuğuydu.

6-nurse-michelle-baby-saybie-nicu-graduation-may-2019

1 GÜN BİLE YAŞAMAZ DEDİLER

Annenin yaşadığı rahatsızlık sonucu doktorlar hem annenin hem de bebeğin hayati tehlikesi olduğunu bildirince aile erken doğuma razı oldu. Doğumdan sonra aileye bebeğin 24 saat bile yaşamayacağı söylendi. Ancak hiç de öyle olmadı. Anne durumu şöyle anlattı: “Doğduğunda babasına bir saat içinde bebeğin öleceğini söylediler. Ama bu daha sonra iki saate sonra bir güne sonra da bir haftaya kadar çıktı."

Aile hastane çalışanlarına minnettar kaldıklarını ifade ederken hemşireler de Saybie taburcu olurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandıBeline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’
Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiyeSkandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd bebek mucize dünya 245 gram

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

Çocuklar mezarlıkta buldu! Kavanozun içinde...

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

Dünyaca ünlü turizm merkezine giden yolu kapattılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panik anları! Şişme oyun parkı rüzgara kapıldı

Panik anları! Şişme oyun parkı rüzgara kapıldı

Kırmızı listede! Köye gelen vaşak çok yakından görüntülendi

Çok yakından görüntülendi

Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’

Serkan Gölge: ‘ABD’ye geri dönmek istiyorum’

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Bir anda telefonunu alıp kaçtı

Bir anda alıp böyle kaçtı!

Boğulmak üzere olan yavru ceylanı son anda kurtardı

Son anda kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.