Rockstar Games'in GTA 6'sı, 50 milyonun üzerinde kopya satarak bir haftada tüm zamanların en çok satan oyunları arasında 12. sıraya yerleşti. Ancak birden fazla tartışmanın gölgesinde kalan çıkış süreci, pek çok kişinin beklediği kadar sorunsuz geçmedi.

Şimdi de Game Informer'ın yaptığı testler, GTA 6'nın DualSense kontrolcülerinin pilini diğer birçok AAA oyuna kıyasla iki kat hızlı tükettiğine işaret ediyor.

STANDART DUALSENSE İLE YAKLAŞIK 4,5 SAAT OYUN

Testlere göre standart DualSense ile GTA 6 oynarken tek şarjla ortalama 4 saat 30 dakikalık kullanım süresi elde ediliyor. DualSense Edge'de ise bu süre yaklaşık bir saat kısalarak 3 saat 40 dakikaya iniyor.

Bu sonuçlar, DualSense özelliklerinden yararlanan Phantom Blade 0 gibi yapımlarla karşılaştırıldığında, pilin yaklaşık iki kat hızlı tükendiğini gösteriyor.

GTA 6, kontrolcünün öne çıkan özellikleri olan uyarlanabilir tetikleri ve dokunsal geri bildirimi yoğun biçimde kullanıyor. Bu özelliklerin diğer oyunlara göre çok daha fazla devreye girmesinin, kullanım süresindeki düşüşün temel nedeni olduğu düşünülüyor.

ŞARJIN HIZLI TÜKENMESİ BATARYANIN YIPRANDIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Pilin daha hızlı tükenmesi, GTA 6'nın kontrolcü bataryasının yıpranmasına yol açtığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden kontrolcüyü USB-C kablosuyla bağlayıp şarj olurken uzun süre kesintisiz oynamanın bir zararı yok.

Uzun oyun seansları için kontrolcüyü kabloyla kullanmak, yalnızca piline güvenmekten daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

PS5'İN GÜÇ TÜKETİMİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce bir teknisyen de GTA 6'nın PS5 konsollarını sınırlarına kadar zorladığını bildirmişti. Teknisyenin aktardığına göre oyun, düşük yük altında bile konsolun 220 W güç çekmesine neden oluyor. Oyunun güç tüketimi 275 W'a kadar çıkabiliyor.

Teknisyene göre bu güç tüketimi, sıvı metali kurumuş konsollarda ciddi performans sorunlarına ve konsolla ilgili başka problemlere yol açıyor.

Kaynak: Tech4Gamers