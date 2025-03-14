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ABD'de bir havalimanında yolcunun pantolonundan kaplumbağa çıktı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 13:07
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ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik kontrolü sırasında bir yolcunun pantolonunda kaplumbağa bulundu.

ABD'de bir havalimanında yolcunun pantolonundan kaplumbağa çıktı!

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik taramasından geçmeye çalışan bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi. Arama sırasında yolcunun pantolonunda sakladığı bir kaplumbağa tespit edildi.

Kaplumbağanın sağlıklı olduğu öğrenilirken, yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, söz konusu hayvanın evcil hayvan olarak bilinen ‘kırmızı yanaklı su kaplumbağası’ olduğunu açıkladı.

TSA New Jersey Bölge Güvenlik Direktörü Thomas Carter olayla ilgili olarak, "Daha önce yolcuların silah veya bıçak gibi tehlikeli nesneleri giysilerine ya da bagajlarına saklamaya çalıştığını gördük, ancak bir yolcunun pantolonuna canlı bir kaplumbağa gizlediği ilk vaka bu oldu" dedi. TSA yetkilileri, yolcuların canlı hayvan taşıma kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa
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