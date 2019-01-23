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ABD'de bitkisel hayattaki hasta doğum yaptı, tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı

BBC BBC
23.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

ABD'de bitkisel hayattaki hasta doğum yaptı, tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı. Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

DNA'LARI TOPLANMIŞTI

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

KADIN KIZILDERİLİ

Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti.

Salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.

ABD'de kan donduran olay! Bitkisel hayattaki kadın tecavüze uğradıABD'de kan donduran olay! Bitkisel hayattaki kadın tecavüze uğradı
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abd bitkisel hayat tecavüz

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