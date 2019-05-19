ABD'de dehşet! Hamile kadını öldürdü, karnını kesip bebeği aldı

Chicago’da yaşanan akıllara durgunluk veren olay, 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez’in 23 Nisan’da kaybolmasının ve bir gün sonra da cansız bedeninin bir çöp tenekesinde bulunmasının ardından ortaya çıktı.

Lopez’in bedeni, kendi evinden yaklaşık 7 kilometre ötede Clarisa Figueroa adındaki bir kadının evin arkasında bulundu.

911’İ ARADI, ‘DOĞUM YAPTIM’ DEDİ

46 yaşındaki Figueroa, doğal sebepler nedeniyle iki yıl önce oğlunu kaybetmiş, ardından bunalıma girmişti ve bir bebek sahibi daha olmak istiyordu.

Lopez’in kaybolduğu zaman aralığında Figueroa, bir 911 acil durum çağrısında bulunarak, yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyledi. Çağrıya cevap veren yetkililer olay yerine gittiğinde erkek bebeği morarmış bir halde buldu. Görevliler bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye götürdü.

POLİS FACEBOOK MESAJLARINDAN SONRA BAĞLANTIYI KURDU

Polis, Marlen Ochoa-Lopez’in ortadan kaybolmasıyla Clarisa Figueroa’nın 911 çağrısı arasındaki bağlantıyı 7 Mayıs’a kadar kuramadı. Ancak daha sonra Lopez’in arkadaşlarının, genç kadının sosyal medya hesapları konusunda dedektifleri bilgilendirmesiyle gerçek açığa çıktı.

Bebek bekleyen kadınlar tarafından Facebook’ta kurulan bir grup aracılığıyla, Lopez ile Figueroa’nın tanıştığı ortaya çıktı.