Mynet Trend

ABD'de Dorian kasırgası yön değiştirdi! İki eyalet tehdit altında!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 01.09.2019 04:07 | Son Güncelleme

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Kategori 4 seviyesini koruyan Dorian kasırgasının yön değiştirerek Florida yerine kuzeydeki eyaletlere yöneldiği bildirildi.

ABD'de Dorian kasırgası yön değiştirdi! İki eyalet tehdit altında!

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian’ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlamaya devam ediyor. Merkez, şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman değişmesine rağmen kasırganın gücünü koruduğunu açıkladı.

Düne kadar yaptığı tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

GEORGİA VE CAROLİNA EYALETLERİ TEHDİT ALTINDA

Buna göre Dorian'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.

Kasırganın Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti. (AA)

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...
Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusuBoğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Florida

En Çok Okunan Trend Haberler

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Balayında intihar etti

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Ünlü yarışçı Jessi Combs 640 kilometre hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Dev tanker boğazı kapattı! 290 metre ve 115 bin ton

Şanlıurfa'da gürültü kirliliğine geçit yok

Tek tek topladılar! Silindirle ezdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.