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  4. ABD'de itfaiyeci kılığına giren 2 kişi gözaltına alındı!

ABD'de itfaiyeci kılığına giren 2 kişi gözaltına alındı!

20.01.2025 11:39
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ABD’nin Oregon eyaletinde 2 kişi Los Angeles yangınlarında itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına alındı.

ABD'de itfaiyeci kılığına giren 2 kişi gözaltına alındı!

Los Angeles polisinden yapılan açıklamada, Palisades yangınında 2 kişinin itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına alındığı ifade edildi.

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İKİSİNDE DE KORUMA KIYAFETİ VARDI!

Açıklamada, “Bir devriye birimi, itfaiye personeliyle birlikte Palisades yangın alanından geçiyordu ve meşru görünmeyen bir itfaiye aracı gözlemledi. Kamyonun iki yolcusuyla temas kuran şerif yardımcıları, her ikisinin de koruma kıyafeti giydiğini fark etti.

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AÇIK ARTIRMADAN SATIN ALMIŞLAR

Araçtakiler Oregon'daki ‘Roaring River İtfaiye Departmanı’ndan olduklarını iddia ettiler. Ekipler, departman adının yasal bir kurum olmadığını ve kamyonun bir açık artırmadan satın alındığını öğrendi.

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Araçtaki iki kişinin üzerinde CAL-Fire tişörtleri, kaskları ve telsizleri vardı. İkili 17 Ocak 2025 Cuma günü tahliye bölgesinde olduklarını itiraf etti.

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Polis memurları 31 yaşındaki Dustin Nehl ve 44 yaşındaki Jennifer Nehl'i itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına aldı” denildi.Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Los Angeles abd
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