ABD'de kızamık salgını alarmı: Aşısı olmayan çocuklara kamusal alan yasağı

Rockland'de 153 kızamık vakasının teşhis edilmesi sonrası alarm verildi.
Aşı oranlarının giderek düştüğü ABD'de, Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti.
Aşı karşıtlığı, ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılıyor. Dini inançları, kişisel nedenleri ya da felsefi görüşleri gerekçe gösteren çok sayıda kişi, çocuklarını aşılatmayı reddediyor.
20'ye yakın eyalette bu gerekçelerle aşıya itiraz edenler üzerinde bir yaptırım yok.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Rockland'deki salgının Ultra Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğunlaştığını aktardı.
Yetkililer acil durumun en az 30 gün süreceğini açıkladı.
Bu süreçte aşısı olmayan çocukların okullar, alışveriş merkezleri restoranlar ya da ibadet alanlarına girmesi yasak olacak.
Yasağı ihlal edenler 500 dolarlık para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası alabilecek.
Kızamık, akciğer ve beyinde ciddi hasara yol açabilecek, tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık.
Ancak pek çok ülkede aşılanma oranlarında düşüş gözlemleniyor.
2018'de Avrupa'da görülen kızamık vakalarının sayısı 82 bin 500'i bulmuş, bir önceki yılın 3 katına ulaşarak, son 10 yılın rekorunu kırmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ise 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.
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