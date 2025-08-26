Mynet Trend

ABD'de kum fırtınası alarmı! Elektrikler kesildi, hayat durdu

Jale Uslu

ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde elektrik kesintilerine, uçuşların gecikmesine neden oldu.

CNN'in haberine göre, genelde düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı.

Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.

EN AZ 60 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı. Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Mynet'in Sesi
