Kurşunu sıkana takipsizlik, vurulan anneye 'adam öldürme' suçlaması

Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Aralık 2018'de, 27 yaşındaki Marshae Jones başka bir kadınla girdiği kavgada yaralanmıştı. Beş aylık hamile olan Jones kavga esnasında aldığı kurşun darbesiyle kanındaki bebeğini kaybetmişti.

Olay yerine gelen polisin hazırladığı rapora göre Jones kavgadan sorumlu tutulurken, ateş eden Ebony Jemison ise nefsi müdafaa hakkını kullandı. Dava sonuçlanana kadar Marshae Jones tutuklu yargılanacak.

"KAVGAYI O BAŞLATTI"

Yerel basına konuşan Pleasant Grove polis şefi Danny Reid, "Hamile kadın kavgayı başlatarak bilerek karnında taşıdığı beğeninin hayatını riske attı. Karşısındaki kişiyse sadece kendini savundu. Bu olaydaki tek kurban henüz doğmamış olan bebek. Onu korumakla yükümlü olan annesi ise bebeğinin ölüme yol açan bir kavgaya girişti" diyerek olaydaki tek sorumlunun Marshae Jones'un olduğunu iddia etti.

KARARA PROTESTO

ABD'li kadın hakları savunucusu Amanda Reyes bu kararda Alabama'daki kürtaj karşıtı görüşün etkili olduğunu savunuyor.