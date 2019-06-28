Kurşunu sıkana takipsizlik, vurulan anneye 'adam öldürme' suçlaması

Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.
Aralık 2018'de, 27 yaşındaki Marshae Jones başka bir kadınla girdiği kavgada yaralanmıştı. Beş aylık hamile olan Jones kavga esnasında aldığı kurşun darbesiyle kanındaki bebeğini kaybetmişti.
Olay yerine gelen polisin hazırladığı rapora göre Jones kavgadan sorumlu tutulurken, ateş eden Ebony Jemison ise nefsi müdafaa hakkını kullandı. Dava sonuçlanana kadar Marshae Jones tutuklu yargılanacak.
"KAVGAYI O BAŞLATTI"
Yerel basına konuşan Pleasant Grove polis şefi Danny Reid, "Hamile kadın kavgayı başlatarak bilerek karnında taşıdığı beğeninin hayatını riske attı. Karşısındaki kişiyse sadece kendini savundu. Bu olaydaki tek kurban henüz doğmamış olan bebek. Onu korumakla yükümlü olan annesi ise bebeğinin ölüme yol açan bir kavgaya girişti" diyerek olaydaki tek sorumlunun Marshae Jones'un olduğunu iddia etti.
KARARA PROTESTO
ABD'li kadın hakları savunucusu Amanda Reyes bu kararda Alabama'daki kürtaj karşıtı görüşün etkili olduğunu savunuyor.
Reyes, "Alabama eyaletinde hamile olan bir kadının tek sorumluluğunun sağlıklı bir şekilde bebeğini doğurmak olduğu düşünülüyor. Eğer bebek ölürse kadın suçlu sayılıyor" diyerek yargı kararına tepki gösterdi.
Alabama'da kürtaj yapan doktora hapis cezası öngören yasa tasarısı
Geçen mayıs ayında, kürtaj yapan doktorlar için hapis cezası öngören kanun, Alabama Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı.
Cinsel saldırı durumunda bile doktorlara kürtaj yapma izni vermeyen yasaya göre kürtaj, yalnızca anne ölüm tehlikesi altındaysa yahut bebek rahim dışında yaşayamayacaksa uygulanabilecek. Eğer böyle bir tehlike yoksa kürtaj yapan doktor 10 ila 99 yıl hapis cezasına çarptırılacak.
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