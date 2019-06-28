Mynet Trend

Kurşunu sıkana takipsizlik, vurulan anneye 'adam öldürme' suçlaması

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir kavgada karnına isabet eden bir kurşunla 5 aylık bebeğini kaybeden bir kadın "kasıtsız insan öldürme suçundan" yargılanıyor.

Kurşunu sıkana takipsizlik, vurulan anneye 'adam öldürme' suçlaması

Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Aralık 2018'de, 27 yaşındaki Marshae Jones başka bir kadınla girdiği kavgada yaralanmıştı. Beş aylık hamile olan Jones kavga esnasında aldığı kurşun darbesiyle kanındaki bebeğini kaybetmişti.

Olay yerine gelen polisin hazırladığı rapora göre Jones kavgadan sorumlu tutulurken, ateş eden Ebony Jemison ise nefsi müdafaa hakkını kullandı. Dava sonuçlanana kadar Marshae Jones tutuklu yargılanacak.

"KAVGAYI O BAŞLATTI"

Yerel basına konuşan Pleasant Grove polis şefi Danny Reid, "Hamile kadın kavgayı başlatarak bilerek karnında taşıdığı beğeninin hayatını riske attı. Karşısındaki kişiyse sadece kendini savundu. Bu olaydaki tek kurban henüz doğmamış olan bebek. Onu korumakla yükümlü olan annesi ise bebeğinin ölüme yol açan bir kavgaya girişti" diyerek olaydaki tek sorumlunun Marshae Jones'un olduğunu iddia etti.

KARARA PROTESTO

ABD'li kadın hakları savunucusu Amanda Reyes bu kararda Alabama'daki kürtaj karşıtı görüşün etkili olduğunu savunuyor.

Reyes, "Alabama eyaletinde hamile olan bir kadının tek sorumluluğunun sağlıklı bir şekilde bebeğini doğurmak olduğu düşünülüyor. Eğer bebek ölürse kadın suçlu sayılıyor" diyerek yargı kararına tepki gösterdi.

Alabama'da kürtaj yapan doktora hapis cezası öngören yasa tasarısı
Geçen mayıs ayında, kürtaj yapan doktorlar için hapis cezası öngören kanun, Alabama Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Cinsel saldırı durumunda bile doktorlara kürtaj yapma izni vermeyen yasaya göre kürtaj, yalnızca anne ölüm tehlikesi altındaysa yahut bebek rahim dışında yaşayamayacaksa uygulanabilecek. Eğer böyle bir tehlike yoksa kürtaj yapan doktor 10 ila 99 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Havai fişek atan otomobille trafiğe çıktılarHavai fişek atan otomobille trafiğe çıktılar
Rahip Brunson'dan Ankara'ya sert eleştirilerRahip Brunson'dan Ankara'ya sert eleştiriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd KURŞUN YARASI KASITSIZ ADAM ÖLDÜRME

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Karadeniz üzerinden geliyor

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel alacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havai fişek atan otomobille trafiğe çıktılar

Havai fişek atan otomobille trafiğe çıktılar

Rahip Brunson'dan Ankara'ya sert eleştiriler

Rahip Brunson'dan Ankara'ya sert eleştiriler

Her gün aynı saatte fabrikaya gelen tilki karnını doyuruyor

Her gün aynı saatte oraya geliyor

Ataşehir'de tehlikeli yolculuk

Fizik kuralını yeniden yazdılar!

Gelinlik içinden erkek arkadaşı çıkan damat büyük şok yaşadı

Damada büyük şok! Gelini görünce neye uğradığını şaşırdı

Çatıdan düşerken demire tutunarak hayata bağlandı

Mucize kurtuluş kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.