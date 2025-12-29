Mynet Trend

ABD'de şaşkına çeviren olay: Öldü sandılar ceset torbasında canlandı!

Öldü sanılarak cenaze evine götürülen 78 yaşındaki Walter Williams, mumyalama hazırlıkları sırasında beden torbasında hayata döndü. Doktorların nabız alamadığı Williams’ın kısa süreli dönüşü “iki haftalık mucize” olarak kayıtlara geçerken, yaşlı adam 15 gün sonra doğal nedenlerle yaşamını yitirdi.

Çiğdem Sevinç

ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki Walter Williams, doktorlar tarafından öldü ilan edilip cenaze evine götürüldükten sonra, mumyalama işlemi yapılacağı sırada beden torbasının içinde canlandı. Kalp yetmezliği nedeniyle hospiste tedavi gören Williams’ın nabzı alınamayınca öldüğü açıklandı ve cenaze evine sevk edildi.

"MESLEK HYATINDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Ancak görevliler, embalm işlemi öncesi Williams’ın bacaklarını oynattığını ve nefes aldığını fark etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam için doktorlar, ilaçların ya da kalp pilinin hayati belirtileri gizlemiş olabileceğini söyledi. Adli tabip, 20 yıllık meslek hayatında böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirtti.

15 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Ailesi büyük şok ve sevinç yaşarken, Williams bu olaydan sonra 15 gün daha hayatta kaldı. “İki haftalık mucize” olarak anılan Walter Williams, 14 Mart 2014’te evinde doğal nedenlerle hayatını kaybetti.

