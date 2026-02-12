Avrupa’da sokakta değişim başladı: Sokak lambaları neden kırmızıya dönüyor?

Uzmanlara göre özellikle yarasalar, yapay aydınlatmadan en fazla etkilenen canlıların başında geliyor. Bu nedenle kırmızı ışık uygulaması, doğayla uyumlu şehir planlamasının yeni adımı olarak görülüyor.

IŞIK KİRLİLİĞİ VE GECE EKOSİSTEMİ

Geleneksel beyaz LED aydınlatmalar, insan gözü için yüksek görünürlük sağlasa da gece aktif olan canlıların biyolojik ritmini bozabiliyor.

Gece karanlığı; yarasalar, böcekler ve birçok küçük memeli için yalnızca bir zaman dilimi değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisinin bir parçası.

Araştırmalar, beyaz ve yeşil ışığın yarasaların yön bulma, beslenme ve avlanma davranışlarını ciddi biçimde etkilediğini ortaya koyuyor.

Özellikle ışığa duyarlı türler, yoğun aydınlatma altında hareket etmekten kaçınıyor. Bu durum da onların beslenme alanlarına ulaşmasını zorlaştırıyor.

NEDEN KIRMIZI IŞIK?

Hollanda Ekoloji Enstitüsü tarafından yürütülen beş yıllık kapsamlı bir araştırma, kırmızı ışığın yarasalar üzerindeki etkisinin son derece düşük olduğunu gösterdi.

Baş araştırmacı Kamiel Spoelstra ve ekibinin gözlemlerine göre yarasalar, kırmızı ışık altında neredeyse tam karanlıktaymış gibi doğal davranışlarını sürdürebiliyor.

Buna karşılık beyaz ve yeşil ışık, özellikle Natterer yarasası gibi ışıktan kaçınan türlerde hareket kabiliyetini azaltıyor.

Yapay aydınlatma altında kendilerini yırtıcılara karşı savunmasız hisseden bu türler, beslenme alanlarını terk edebiliyor. Kırmızı aydınlatma ise onların güvenli geçiş koridorlarını koruyor.

DANİMARKA’DAN HOLLANDA’YA UZANAN UYGULAMALAR

Kırmızı sokak lambaları ilk olarak 2018 yılında Hollanda’nın Zuidhoek-Nieuwkoop kasabasında uygulanmaya başlandı. Burası, 'yaban hayatı dostu aydınlatma sistemi'ne sahip ilk yerleşim olarak kayıtlara geçti.

Danimarka’nın Gladsaxe bölgesinde AFRY Architects tarafından tasarlanan projede ise bisiklet süper otoyolu boyunca kırmızı LED’ler yerleştirildi. Böylece hem sürücüler ve bisikletliler için güvenli bir görüş alanı sağlandı hem de yakındaki yarasa kolonilerinin yaşam döngüsü korundu.

Birleşik Krallık da 2019 yılında Worcester yakınlarında kurulan ilk 'yarasa geçidi' ile projeye dahil oldu. Uygulama, özellikle doğal yaşam alanlarına yakın bölgelerde hızla yaygınlaşıyor.

ENERJİ TASARRUFU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeni nesil kırmızı LED sistemleri yalnızca ekosistemi değil, belediye bütçelerini de koruyor.

LED teknolojisi; düşük enerji tüketimi, uzun ömür ve az bakım gereksinimi sayesinde sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Uzmanlar, doğru dalga boyunda tasarlanan aydınlatma sistemlerinin hem insan güvenliğini sağladığını hem de doğaya zarar vermediğini vurguladı.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ DAHA KARANLIK OLABİLİR

Kırmızı sokak lambaları, şehirlerin tamamen kararması anlamına gelmiyor. Aksine, akıllı planlama sayesinde hem güvenli hem de doğaya saygılı bir aydınlatma mümkün hale geliyor.

Avrupa’da başlayan bu dönüşüm, kentsel gelişim ile doğal yaşam arasında denge kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre geleceğin şehirleri daha az parlak ama çok daha bilinçli olacak. Kırmızı ışıklar ise bu dönüşümün sembolü haline gelmiş durumda.