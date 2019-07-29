ABD'de silahlı saldırı: İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı

Gece saatlerinde yaşanan saldırının ardından olay yerine gelen polislerle saldırgan arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 5 polis memuru yaralanırken saldırgan da öldürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada 45 yaşındaki Gary Martin isimli saldırganın ateş açtığı fabrikada çalıştığı ancak cuma günü işten çıkarıldığı belirtildi. Olayda hayatını kaybedenlerin de Martin'in iş arkadaşları olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illionis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı.

